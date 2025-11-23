Marquense sorprende: usa a su segundo portero como delantero en plena goleada en Guastatoya

El Deportivo Marquense vivió una situación inusual durante su visita a Guastatoya en el cierre de la jornada 21. Con el marcador adverso y sin opciones ofensivas disponibles en el banquillo, el cuerpo técnico tomó la decisión de ingresar a Manuel Sosa, su portero suplente, como delantero durante el segundo tiempo del encuentro.

Sosa entró al minuto 60 para ocupar un rol completamente diferente al suyo, en un intento por sumar presencia en el área rival. La modificación respondió a la falta de alternativas ofensivas, ya que Marquense llegó al partido con un plantel reducido, marcado por la presencia mayoritaria de juveniles.

El ingreso del guardameta como atacante reflejó la compleja situación del club en esta fase del torneo. Con bajas y poca profundidad en su plantilla, Marquense ha tenido que recurrir a variantes poco habituales para enfrentar los compromisos decisivos del Apertura 2025.

A pesar del esfuerzo, la propuesta no generó cambios significativos en el desarrollo del encuentro. Guastatoya mantenía el control del partido y ya estaba encaminado hacia una goleada que terminaría con un contundente 5-0 a su favor en el estadio David Cordón Hichos.

El movimiento táctico evidenció la urgencia del conjunto occidental, que necesitaba sumar para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación. Sin embargo, el contexto del marcador y el dominio del rival limitaron las posibilidades de reacción.

Manuel Sosa buscó generar presencia física en el área y disputar balones largos, pero Guastatoya supo administrar su ventaja y cerró espacios para evitar cualquier intento de acercamiento. La defensa local mantuvo el orden y aseguró el arco en cero.

Para Marquense, la imagen de su portero jugando como delantero sintetiza los retos que ha enfrentado en este tramo final del torneo. La falta de profundidad y experiencia en su plantel ha obligado al cuerpo técnico comandado por Diego Vásquez a improvisar soluciones en momentos clave.

Con esta derrota, Marquense quedó en la novena posición con 23 puntos y deberá definir su clasificación en la última jornada. El equipo dependerá de su rendimiento y del resultado de sus rivales directos para intentar avanzar a la fase final.