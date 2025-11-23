Apertura 2025 | Malacateco hunde a Comunicaciones y lo deja fuera de la fiesta grande de la Liga Nacional

La jornada dejó un golpe contundente en el estadio Santa Lucía, donde Malacateco superó 2-0 a Comunicaciones en un duelo tenso, cerrado y marcado por la presión de ambos equipos. Los toros respondieron ante su afición con solidez y orden, mientras que los albos quedaron prácticamente eliminados en sus aspiraciones de clasificar a la fase final del Apertura 2025.

El partido inició parejo, con pocas ocasiones claras y mucha disputa en el medio campo. Comunicaciones intentó proponer con transiciones rápidas, pero la defensa de Malacateco se mantuvo firme y evitó cualquier intento de filtración. La primera mitad terminó sin goles, reflejando el ritmo cauteloso con el que ambos plantearon el juego.

La historia cambió en el complemento. Al minuto 56 llegó la jugada que condicionó todo el encuentro: un error en salida de Freddy Pérez dejó la pelota servida al borde del área, lo que fue aprovechado por el delantero mexicano Ángel López. El atacante definió con precisión para abrir el marcador y poner a los toros en ventaja.

Tras el gol, Comunicaciones intentó adelantar líneas y buscar el empate, pero careció de claridad en los últimos metros. Malacateco, ordenado y paciente, apostó por el contragolpe y encontró espacios para generar peligro ante un rival obligado a volcarse al ataque.

La contundencia local volvió a aparecer al minuto 72, cuando Kevin Ramírez, quien regresaba de su participación con la Selección Nacional, recibió un pase profundo y definió cruzado para el 2-0. El gol cayó como un balde de agua fría para los albos, que no lograron reaccionar ante el empuje de los fronterizos.

Con el marcador en contra, Comunicaciones insistió en los minutos finales, pero la defensa rival neutralizó cualquier intento de descuento. La desesperación se hizo evidente, y el equipo no logró encontrar argumentos ofensivos para revertir el resultado.

La derrota deja fuera de posibilidades de clasificar a Comunicaciones, con 20 puntos luego de 21 jornadas, sus aspiraciones sería llegar a 23 puntos, sin embargo, el octavo lugar, actualmente, Mictlán tiene 23, y la última jornada la disputa ante Cobán, quién actualmente tiene 22, por lo que algún equipo sumará puntos y tendría más puntos que Comunicaciones.

Malacateco, por su parte, suma tres puntos clave que lo elevan hasta el quinto lugar con 31 unidades. El equipo fronterizo cierra la fecha con firmeza, mostrando regularidad en el tramo final del torneo y perfilándose como un rival competitivo para la fiesta grande del futbol guatemalteco.