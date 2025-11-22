Municipal gana en el último suspiro y desplaza a Antigua para quedarse con el segundo lugar

Municipal logró una victoria agónica y valiosa de 2-1 sobre Antigua GFC en el duelo más esperado de la jornada, un partido que tenía implicaciones directas en la parte alta de la tabla. Ambos equipos llegaban con la obligación de sumar para mantenerse cerca del líder Mixco, lo que generó un ambiente de gran expectativa en el estadio de El Trébol.

Desde el inicio, el encuentro mostró una intensidad alta, con buen ritmo, presión constante y ocasiones en ambas áreas. Municipal buscó imponer condiciones desde los primeros minutos, mientras que Antigua apostó por su orden habitual y la velocidad por los costados para intentar sorprender.

La primera gran celebración llegó al minuto 14, cuando Yunior Pérez abrió el marcador con un verdadero golazo de chilena, una acción que levantó al público de sus asientos y puso en ventaja a los escarlatas. El tanto reflejó el impulso con el que el cuadro dirigido por Sebastián Bini había iniciado el duelo.

Antigua no tardó en reaccionar y encontró el empate diez minutos después. Al minuto 24, Robinson Flores convirtió un disparo potente que se convirtió en un golazo, igualando el partido y demostrando por qué el conjunto panza verde se mantiene como uno de los equipos más competitivos del torneo. Tras el 1-1, el partido se volvió aún más disputado.

El desarrollo del encuentro mantuvo una constante pelea por la posesión, con duelos fuertes en mediocampo y defensas obligadas a intervenir con precisión. Ambos equipos generaron aproximaciones, pero ninguna lo suficientemente clara como para cambiar el marcador durante gran parte del segundo tiempo.

Con el paso de los minutos, el desgaste comenzó a notarse y parecía que el empate sería el resultado final. Municipal insistía con más presencia en campo rival, mientras Antigua apostaba a transiciones rápidas, pero las defensas lograban contener los intentos en el cierre del tiempo regular.

Cuando todo indicaba que el duelo terminaría igualado, apareció la jugada decisiva del partido. En los últimos instantes, César Archila tomó la responsabilidad y anotó un golazo que desató la euforia en El Trébol. Su anotación al cierre dejó sin reacción a Antigua y selló la victoria roja en el momento más dramático.

Con este triunfo, Municipal asciende al segundo lugar de la tabla y se mantiene como el principal perseguidor de Mixco en la lucha por el liderato. Antigua, pese a su esfuerzo, deberá reponerse rápidamente para no ceder terreno en las posiciones de privilegio a falta de una jornada para cerrar la fase regular.