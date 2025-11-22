Apertura 2025: Mixco aplasta a Achuapa y afianza su liderato en la clasificación

Deportivo Mixco firmó una de sus victorias más sólidas del torneo al imponerse 5-1 al Deportivo Achuapa en el estadio Santo Domingo de Guzmán, resultado que lo mantiene como el superlíder absoluto del Apertura 2025. El equipo chicharronero dominó de principio a fin y volvió a demostrar por qué ha sido el conjunto más regular de la competencia.

El partido comenzó con un golpe inmediato. Al minuto 1, Kenner Lemus sorprendió con un remate de larga distancia que venció al guardameta visitante y puso el 1-0, desatando la euforia en las gradas. Mixco aprovechó el impulso inicial, pero Achuapa logró reaccionar con orden y paciencia.

La recompensa para la visita llegó al minuto 32, cuando Carlos Santos empató el marcador tras una buena jugada colectiva. El 1-1 equilibró momentáneamente el encuentro y abrió un tramo de mucha intensidad en el medio campo, con ambos equipos presionando en busca de la ventaja.

Sin embargo, la reacción mixqueña fue inmediata. Al minuto 38, el goleador del torneo, Nicolás Martínez, apareció en el área para definir con categoría y devolverle la ventaja a los locales. Ese 2-1 permitió a Mixco cerrar la primera parte con control y confianza en su propuesta ofensiva.

En el segundo tiempo, Mixco volvió a golpear en un momento clave. Al minuto 64, Kenner Lemus firmó su doblete con otra aparición oportuna, ampliando el marcador a 3-1 y dejando prácticamente sentenciado el encuentro. Achuapa intentó reaccionar, pero no encontró los espacios ni la precisión necesaria.

Con el partido completamente inclinado, los chicharroneros manejaron los tiempos y aprovecharon cada error del rival. La presión alta volvió a dar frutos cerca del final del juego, cuando Esteban García marcó el 4-1 al minuto 85 con una buena definición dentro del área y cerraría la cuenta, Nicolás Martínez con su doblete al minuto 90.

El gol cerró una actuación convincente de Mixco, que no solo recuperó sensaciones tras duelos complicados, sino que reafirmó su condición de líder sólido, con variantes ofensivas, ritmo constante y eficacia frente al arco. Su afición volvió a reconocer el esfuerzo en una tarde redonda.

Con esta victoria, Mixco se asegura mantenerse en la cima de la tabla sin importar lo que hagan Antigua o Municipal en esta penúltima jornada. Los chicharroneros llegarán al cierre de la fase regular dependiendo de sí mismo y con la motivación de terminar como el mejor clasificado del Apertura 2025.