Sebastián Bini acepta el difícil presente de Cobán y proyecta su reconstrucción

Cobán Imperial dejó puntos tras su derrota ante Xelajú, un resultado que complica seriamente sus opciones de clasificar a la fase final del Apertura 2025. Después del encuentro, el técnico Sebastián Bini analizó la situación del equipo y reconoció que, más allá del marcador, el rendimiento no ha sido suficiente para competir al nivel deseado.

El entrenador argentino fue claro al decir que el plantel no ha logrado sostener su intensidad a lo largo de los partidos. “Nuestro equipo no puede aguantar 90 minutos al nivel que nosotros queremos”, afirmó, señalando que la falta de constancia ha sido una de las principales razones por las cuales Cobán no ha logrado consolidarse en la tabla.

Bini explicó que el equipo muestra momentos destacados durante los encuentros, pero esos “picos muy buenos” no han sido suficientes para compensar los lapsos de irregularidad. Para él, la solidez pasa por el equilibrio y por mantener un rendimiento estable durante todo el partido, algo que Cobán no ha podido lograr en esta fase del torneo.

Con una jornada por disputar, el técnico sabe que las posibilidades de alcanzar la clasificación son mínimas, aunque no pierde la esperanza de cerrar el torneo con una victoria que les permita al menos aspirar a un cierre más decoroso. “Terminaremos la fecha que viene. Ojalá que nos dé un par de semanas más para pensar”, comentó, en referencia a la remota posibilidad de avanzar.

Sin embargo, Bini también fue realista al aceptar que el escenario más probable es comenzar una nueva etapa tras el final de la fase regular. El entrenador afirmó que, si no logran avanzar, en diez días deberán iniciar la planificación del nuevo plantel y definir la base del proyecto para el próximo semestre.

El estratega reconoció que la plantilla actual necesita ajustes importantes, especialmente en su capacidad para competir sostenidamente durante los partidos. Para él, la prioridad será construir un equipo que pueda mantener niveles altos de intensidad y eficacia a lo largo de los noventa minutos.

A pesar de las dificultades, Bini no dejó de valorar el esfuerzo de sus jugadores en varios tramos del partido ante Xelajú. Sin embargo, reiteró que el futbol no premia únicamente los momentos aislados, sino la consistencia, un factor que Cobán no logró estabilizar durante el torneo.

Cobán Imperial cerrará la fase regular intentando sumar tres puntos que podrían cambiar marginalmente su panorama, pero que difícilmente evitarán la eliminación. Con ello, el club ya empieza a enfocar la mirada en la reconstrucción de su proyecto deportivo para el próximo campeonato.