Xelajú fue más y venció por 3 a 1 a Cobán Imperial

Antonio López fue la figura del partido. El mediocampista de Xelajú fue el autor de 1 gol.
Otro jugador fundamental en la defensa fue Kevin Ruíz. El zaguero de Xelajú fue importante por anotar 1 gol.
El director técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, planteó una estrategia 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Javier González, Manuel Romero, Kevin Ruíz y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Jorge Aparicio, Juan Cardona, Yilton Díaz, Antonio López y Romario da Silva en el medio; y Pedro Báez en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Sebastián Bini se pararon con un esquema 3-5-2 con Tomás Casas bajo los tres palos; Selvin Tení, Thales Moreira y Carlos Alberto Winter en defensa; Blady Aldana, Marco Rivas, Edwin Rivas, Javier Estrada y Anthony López en la mitad de cancha; y Uri Amaral y Janderson Pereira en la delantera.
El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Xelajú visitará a Comunicaciones y Cobán I. jugará de local frente a Mictlán en el estadio Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 25 puntos y en el sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 22 unidades y ocupa el noveno lugar en el torneo.
Cambios en Xelajú
- 72′ 2T – Salieron Romario da Silva por José Javier Longo, Juan Cardona por Elmer Cardoza y Pedro Báez por Harim Quezada
- 81′ 2T – Salió Antonio López por José Castañeda
Amonestados en Xelajú:
- 48′ 1T Juan Cardona, 1′ 2T Kevin Ruíz y 39′ 2T Harim Quezada
Expulsado en Xelajú:
- 45′ 1T Amarini Villatoro (Roja directa)
Cambios en Cobán Imperial
- 45′ 2T – Salió por
- 64′ 2T – Salió por Oscar Mejía
- 75′ 2T – Salió Javier Estrada por Bryan Lemus
- 86′ 2T – Salió Selvin Tení por Yonathan Morán
Amonestados en Cobán Imperial:
- 7′ 2T Javier Estrada y 39′ 2T Selvin Tení