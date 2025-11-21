Xelajú fue más y venció por 3 a 1 a Cobán Imperial

Por la fecha 21 del Apertura, Xelajú mostró un sólido rendimiento colectivo tras ganar 3-1 contra Cobán I. este viernes. Los goles del partido para el local los anotaron Antonio López (13′ 1T), Kevin Ruíz (8′ 2T) y Manuel Romero (49′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Manuel Romero (4′ 1T, en contra).

Antonio López fue la figura del partido. El mediocampista de Xelajú fue el autor de 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Kevin Ruíz. El zaguero de Xelajú fue importante por anotar 1 gol.

El director técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, planteó una estrategia 4-5-1 con Rubén Silva en el arco; Javier González, Manuel Romero, Kevin Ruíz y Widvin Tebalan en la línea defensiva; Jorge Aparicio, Juan Cardona, Yilton Díaz, Antonio López y Romario da Silva en el medio; y Pedro Báez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Sebastián Bini se pararon con un esquema 3-5-2 con Tomás Casas bajo los tres palos; Selvin Tení, Thales Moreira y Carlos Alberto Winter en defensa; Blady Aldana, Marco Rivas, Edwin Rivas, Javier Estrada y Anthony López en la mitad de cancha; y Uri Amaral y Janderson Pereira en la delantera.

El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Xelajú visitará a Comunicaciones y Cobán I. jugará de local frente a Mictlán en el estadio Estadio Verapaz Jose Angel Rossi.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 25 puntos y en el sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 22 unidades y ocupa el noveno lugar en el torneo.

Cambios en Xelajú

72′ 2T – Salieron Romario da Silva por José Javier Longo, Juan Cardona por Elmer Cardoza y Pedro Báez por Harim Quezada

81′ 2T – Salió Antonio López por José Castañeda

Amonestados en Xelajú:

48′ 1T Juan Cardona, 1′ 2T Kevin Ruíz y 39′ 2T Harim Quezada

Expulsado en Xelajú:

45′ 1T Amarini Villatoro (Roja directa)

Cambios en Cobán Imperial

45′ 2T – Salió por

64′ 2T – Salió por Oscar Mejía

75′ 2T – Salió Javier Estrada por Bryan Lemus

86′ 2T – Salió Selvin Tení por Yonathan Morán

Amonestados en Cobán Imperial: