Malacateco vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

El próximo domingo 23 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, Comunicaciones visita a Malacateco en el Estadio Santa Lucía, por el duelo correspondiente a la fecha 21 del Apertura.

Así llegan Malacateco y Comunicaciones

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco ganó su último duelo ante Cobán Imperial por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 6 a favor.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Antigua GFC. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 4 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Comunicaciones se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el quinto puesto con 28 puntos (9 PG – 1 PE – 10 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (5 PG – 5 PE – 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 41 20 13 2 5 10 2 Municipal 39 19 11 6 2 21 3 Antigua GFC 39 20 12 3 5 15 5 Malacateco 28 20 9 1 10 -5 11 Comunicaciones 20 20 5 5 10 -8

Próximo partido de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 22: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 22: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Horario Malacateco y Comunicaciones, según país