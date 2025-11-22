Amarini Villatoro señala al arbitraje: “No pedimos ayuda, pero tampoco que nos perjudiquen”

Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC, no ocultó su inconformidad con el arbitraje luego de la victoria ante Cobán Imperial. Aunque su equipo consiguió tres puntos importantes para seguir en la pelea por la clasificación, el entrenador nacional utilizó la conferencia para manifestar públicamente su molestia por la expulsión que sufrió y por lo que considera decisiones injustas.

El entrenador recordó que lleva dos décadas dirigiendo en el futbol guatemalteco y enfatizó que nadie le ha regalado nada en su carrera. Señaló que tanto jugadores como técnicos deben ganarse su lugar, y que los árbitros también deben construir una trayectoria, algo que según él se ha desvirtuado en los últimos años con la entrega del gafete FIFA.

Villatoro aseguró que su expulsión no tuvo fundamento y expresó su preocupación sobre un posible mandato desde la Comisión de Árbitros. Indicó que en el partido anterior ante Aurora no existió ningún insulto ni conducta grave, y aun así considera que la tarjeta roja llegó de manera exagerada y sin advertencias previas.

El técnico añadió que algunos árbitros sí muestran proyección y capacidad, mencionando como ejemplo el arbitraje anterior de Steve Miranda, pero remarcó que el desempeño del juez del partido contra Cobán lo dejó inconforme. Para él, ciertas decisiones carecieron de sentido común y perjudicaron directamente a su equipo.

Villatoro recordó que en ese mismo duelo, ante Aurora, hubo acciones donde el rival perdió tiempo y no se compensaron adecuadamente. Señaló también que observó diferencias en el trato con los cuerpos técnicos, ya que según él, el banquillo rival pudo invadir el área técnica sin recibir sanciones, mientras que su equipo fue castigado de inmediato.

El entrenador cuestionó además la designación arbitral, destacando que el réferi venía de un partido amistoso en Estados Unidos que terminó en una batalla campal. También criticó que se le asignara nuevamente un encuentro de alta tensión entre los mismos rivales que había dirigido en la primera vuelta.

En su mensaje, Villatoro pidió respeto hacia los clubes y hacia el trabajo que realizan semana a semana. Afirmó que no busca favores arbitrales, pero sí espera imparcialidad y profesionalismo para no afectar a instituciones, jugadores y aficiones que invierten y se esfuerzan a lo largo del torneo.

Finalmente, el técnico reiteró que su postura no cambiará y que seguirá siendo frontal ante aquello que considere injusto. Reconoció la labor de los árbitros que han construido su carrera con esfuerzo, pero dejó claro que no todos mantienen ese estándar, motivo por el cual hizo un llamado a la reflexión dentro del arbitraje nacional.