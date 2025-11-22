Apertura 2025 | Tres duelos clave podrían mover la parte alta de la tabla este sábado en la jornada 21

La jornada 21 de la Liga Nacional continúa este sábado con tres partidos que podrían modificar de forma directa la parte alta de la clasificación general. Tras la victoria de Xelajú 3-1 ante Cobán Imperial, varios equipos llegan con la presión de no ceder terreno en la lucha por los primeros lugares.

El primer duelo del día se disputará a las 14 horas en el estadio Santo Domingo, donde Mixco, actual líder del torneo, recibirá al Deportivo Achuapa. El equipo mixqueño buscará mantener su posición en lo más alto, mientras que Achuapa llega con la intención de sumar puntos que lo acerquen a zona de clasificación directa.

A la misma hora, la presión recaerá sobre el rendimiento del líder, que deberá sostener su buen momento ante un rival incómodo como Achuapa. La localía podría ser determinante para Mixco, que ha convertido su estadio en una de sus principales fortalezas esta temporada.

El segundo partido de la tarde se jugará a las 16:00 horas en el estadio La Asunción. Aurora, también ubicado en la parte alta, visitará a Mictlán con la intención de mantener el ritmo ganador. El conjunto aurinegro ha tenido un torneo regular y depende de una victoria para seguir presionando a Mixco, Municipal y Antigua en la lucha por los primeros puestos.

Mictlán, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa, donde ha mostrado un rendimiento más estable. El equipo oriental necesita sumar para no quedar rezagado en la tabla acumulada y para mantener sus aspiraciones de cerrar bien el torneo.

La actividad sabatina cerrará con el duelo más atractivo de la jornada: Municipal frente a Antigua, a las 18:00 horas en el estadio El Trébol. Antigua llega como segundo lugar con 39 puntos, mientras que Municipal, tercero con 37 y un partido menos, tiene la oportunidad de superar a los coloniales si logra imponerse en casa.

El encuentro entre escarlatas y panzaverdes podría redefinir las posiciones inmediatas al liderato. Municipal confía en su localía y en su partido pendiente, mientras que Antigua sabe que un triunfo en la capital consolidaría su lugar en zona de clasificación directa.

Estos tres compromisos prometen una tarde intensa y decisiva en el desarrollo de la jornada 21, en una fecha que podría dejar cambios importantes en la parte alta de la tabla general.