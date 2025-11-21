Torneo Apertura: Así marcha la tabla de posiciones antes del inicio de la jornada 21

Este fin de semana se disputará la penúltima jornada de la fase regular del Torneo Apertura del 2025 de la Liga Nacional. La fecha comenzará este viernes en el estadio Mario Camposeco, cuando el cuadro de Xelajú MC reciba a los Príncipes Azules de Cobán Imperial, en un partido clave para ambos en sus aspiraciones de clasificar a la fase final del certamen nacional. Estas dos jornadas serán decisivas para los equipos que buscan asegurar su lugar en la liguilla.

Mixco, actual líder del torneo con 41 unidades, recibirá al Deportivo Achuapa, que se ubica en la sexta posición, con 24 puntos. En la segunda casilla aparece el cuadro de Municipal, con 39 unidades, aunque con un partido pendiente.

Los escarlatas recibirán en el estadio Manuel Felipe Carrera al cuadro de la Antigua GFC, que viene de golear a Comunicaciones. El cuadro aguacatero se encuentra en la tercera posición, también con 39 puntos.

En la cuarta posición aparece Aurora , con 36 unidades, y este fin de semana visitará a Mictlán decimo con 20 puntos. el cuadro aurinegro buscará seguir sumando puntos en su regreso a la máxima categoría para seguir peleando por los primero lugares.

Mientras tanto, la quinta casilla es para Malacateco, que con 28 unidades recibirá en esta jornada a un necesitado Comunicaciones, obligado a ganar si no quiere despedirse del torneo y consumar un fracaso. El cuadro crema, al momento, es penúltimo, con 20 puntos.

Por su parte, en la séptima casilla aparece Marquense, con 23 puntos, que buscará en su visita a Guastatoya —colero del certamen— una victoria para continuar asegurando su presencia en la liguilla.

El cuadro Superchivo se ubica en la octava posición con 22 unidades, mientras que Cobán Imperial está en la novena con 22 puntos. Será un encuentro con aspiraciones de seguir en la pelea por entrar a la liguilla del balompié nacional.

El certamen nacional está en su fase final, por lo que todos los partidos serán verdaderas finales, con equipos buscando los tres puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla, mientras que otros intentarán escalar posiciones para clasificarse entre los primeros ocho que dan acceso a la liguilla.