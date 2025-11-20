Aarón Herrera afirma que la pasión por Guatemala en el futbol merece ser mostrada en una Copa del Mundo

El defensor de la Selección Nacional de Guatemala y actual jugador del DC United en la MLS, Aaron Herrera, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de concluir su participación con la Azul y Blanco.

El combinado dirigido por Luis Fernando Tena cerró su camino en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del próximo año, sin poder alcanzar el tan anhelado objetivo de clasificar por primera vez a la máxima cita del fútbol.

Tras la eliminación, la Bicolor rompió filas y los jugadores regresan a sus respectivos clubes, mientras que otros, cuya temporada ya terminó, inician su periodo de vacaciones. La mayoría de los futbolistas han expresado su tristeza por no haber logrado la clasificación.

Herrera, quien se ganó el cariño de los guatemaltecos desde que asumió la titularidad en la banda derecha, ha defendido la camiseta nacional en torneos importantes como la Copa Oro 2023 y 2025, la Liga de Naciones de Concacaf y diversos encuentros amistosos y la eliminatoria mundialista dónde el combinado chapín quedo en la tercera posición con 8 puntos. Su entrega y compromiso lo convirtieron en uno de los referentes del equipo.

En su mensaje, el lateral expresó: "La pasión de este país por el fútbol merece ser mostrada en una Copa del Mundo. Lamentamos no haber llegado, pero esto es combustible para el fuego."

Además, agregó palabras que reflejan optimismo y aprendizaje: "En los últimos dos años hemos demostrado que podemos competir con cualquier equipo y hemos aprendido lecciones muy valiosas en el camino. Podemos lograrlo, y lo creemos ahora más que nunca. Nada que valga la pena se obtiene fácilmente. ¡Gracias por todo, Guatemala!"