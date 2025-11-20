Baja sensible para Municipal: José “Caballo” Morales fuera por lesión en la mano izquierda

Fútbol Nacional

Baja sensible para Municipal: José “Caballo” Morales fuera por lesión en la mano izquierda

El Club Social y Deportivo Municipal informó a través de sus redes sociales que el defensa nacional José Morales presenta una lesión en el quinto metacarpiano de la mano izquierda.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Óscar Castellanos de Antigua y José Morales de Municipal luchan por el balón.

Óscar Castellanos de Antigua y José Morales de Municipal luchan por el balón. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El Club Social y Deportivo Municipal informó este miércoles, a través de sus redes sociales, que el lateral izquierdo de la Selección Nacional de Guatemala y del cuadro escarlata, José “Caballo” Morales, será baja para el cierre de la fase regular del certamen nacional, debido a una lesión que requiere tratamiento quirúrgico.

El defensor estará fuera aproximadamente quince días, según confirmó el club rojo, por lo que queda descartado para el encuentro de este fin de semana ante Antigua GFC, en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, así como para el partido reprogramado de la jornada 20 contra Guastatoya y el último duelo de la fase regular frente a Marquense.

Se espera que Morales esté recuperado y pueda ser considerado por el técnico nicaragüense Mario Acevedo para la fiesta grande, del certamen nacional.

La ausencia del “Caballo” representa una baja sensible para Municipal, ya que es uno de los pilares defensivos del equipo escarlata, por su garra, sacrificio y capacidad para sumarse al ataque.

LECTURAS RELACIONADAS

El guatemalteco Carlos “el Pescadito” Ruiz, celebra uno de los goles de la selección nacional en el triunfo 3-1 sobre Surinam durante las eliminatorias rumbo a Alemania 2006. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Carlos Ruiz vuelve a mostrar su interés por llegar a la Federación de Guatemala

chevron-right

Thomas Christiansen: “Quiero agradecer a Guatemala por mostrar su profesionalismo y vencer a Surinam"

chevron-right

Según el diagnóstico proporcionado por el cuadro rojo, el defensa presenta una fractura desplazada en la diáfisis del quinto metacarpiano de la mano izquierda.

Por otra parte, los demás seleccionados nacionales, como Nicolás Samayoa, Carlos Salvador Estrada, Pedro Altán, Rodrigo Saravia, Rudy Muñoz, Carlos Aguilar y Kenderson Navarro, se han incorporado en óptimas condiciones y estarán a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos del cuadro carmesí.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Futbol nacional José Morales SCD Municipal Torneo Apertura 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS