Baja sensible para Municipal: José “Caballo” Morales fuera por lesión en la mano izquierda

El Club Social y Deportivo Municipal informó este miércoles, a través de sus redes sociales, que el lateral izquierdo de la Selección Nacional de Guatemala y del cuadro escarlata, José “Caballo” Morales, será baja para el cierre de la fase regular del certamen nacional, debido a una lesión que requiere tratamiento quirúrgico.

El defensor estará fuera aproximadamente quince días, según confirmó el club rojo, por lo que queda descartado para el encuentro de este fin de semana ante Antigua GFC, en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, así como para el partido reprogramado de la jornada 20 contra Guastatoya y el último duelo de la fase regular frente a Marquense.

Se espera que Morales esté recuperado y pueda ser considerado por el técnico nicaragüense Mario Acevedo para la fiesta grande, del certamen nacional.

La ausencia del “Caballo” representa una baja sensible para Municipal, ya que es uno de los pilares defensivos del equipo escarlata, por su garra, sacrificio y capacidad para sumarse al ataque.

Según el diagnóstico proporcionado por el cuadro rojo, el defensa presenta una fractura desplazada en la diáfisis del quinto metacarpiano de la mano izquierda.

Por otra parte, los demás seleccionados nacionales, como Nicolás Samayoa, Carlos Salvador Estrada, Pedro Altán, Rodrigo Saravia, Rudy Muñoz, Carlos Aguilar y Kenderson Navarro, se han incorporado en óptimas condiciones y estarán a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos del cuadro carmesí.