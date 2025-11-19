Carlos Ruiz vuelve a mostrar su interés por llegar a la Federación de Guatemala

Luego de quedar eliminada la Selección Nacional de Guatemala en el camino hacia la Copa del Mundo del 2026, el cuadro guatemalteco no logró el gran objetivo de clasificarse por primera vez a la máxima cita del futbol.

Con las eliminatorias finalizadas y sin conseguir el boleto al Mundial, bajo la dirección de Luis Fernando Tena, la Azul y Blanco cerró en la tercera posición del Grupo A, con ocho unidades.

Ante este escenario, surge la pregunta: ¿debe continuar el entrenador mexicano al frente del combinado nacional? Tena ha manifestado su deseo de seguir en el proyecto, aunque dejó claro que la decisión final está en manos del presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut).

Cuando los objetivos trasados no se cumplen, es común que se especule sobre posibles cambios en la estructura federativa. En este contexto, el máximo referente histórico de la Selección Nacional de Guatemala, Carlos “El Pescado” Ruiz —máximo goleador de la Azul y Blanco, retirado en el 2016— se pronunció en su cuenta oficial de X.

El exdelantero publicó una imagen, aparentemente creada con inteligencia artificial, en la que aparece con un saco y la camiseta bicolor con su icónico número 20, acompañado de un fondo donde aparece el nombre de la Federación y la frase: “Tengo ilusión”.

Cabe destacar que no es la primera vez que Carlos Ruiz expresa públicamente su interés por ocupar la presidencia de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, ya que en reiteradas ocasiones lo ha expresado por medio de su redes sociales.

Actualmente, Ruiz reside en Estados Unidos, pero sigue de cerca el futbol guatemalteco y comparte ocasionalmente sus puntos de vista en redes sociales.

Actualmente, Gerardo Paiz es el presidente de la Fedefut, quién asumió el cargo en el 2019 y fue reelecto en el 2023, por lo que su mandato se extiende hasta el año 2027.