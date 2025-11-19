Selección de Guatemala sube nuevamente puestos en el ranking Fifa, después de la eliminación de la Copa del Mundo

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) publicó este miércoles 19 de noviembre la última actualización del año del ranking mundial de selecciones. En esta ocasión, la Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, volvió a escalar posiciones.

La Bicolor, que en la clasificación anterior ocupaba el puesto 95, ahora se ubica en la casilla 94. Este ascenso se produjo tras la Fecha Fifa de noviembre, en la que se disputaron las dos últimas jornadas de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

Aunque el combinado nacional no logró el objetivo histórico de clasificar a su primera Copa del Mundo ni acceder a los repechajes intercontinentales, cerró la fase con una derrota y una victoria en casa. El triunfo frente a Surinam fue clave para sumar puntos y mejorar su ubicación nuevamente en el ranking.

Este avance refleja el crecimiento que ha tenido la Azul y Blanco en los últimos meses, consolidando un proceso que, pese a no alcanzar la meta principal que era ir a la Copa del Mundo, deja señales positivas para el futuro inmediato del conjunto guatemalteco.

En el contexto regional, Guatemala se ubica en la décima posición dentro de Concacaf, por encima de selecciones como Trinidad y Tobago (98), El Salvador (100), Surinam (123) y Nicaragua (132).

El reto ahora será continuar escalando peldaños en las próximas fechas internacionales, con el objetivo de mejorar aún más su posición en el ranking general.