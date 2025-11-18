EN DIRECTO
Fútbol Nacional
Guatemala vs. Surinam: Sigue el en vivo del último encuentro de la Azul y Blanco de la eliminatoria mundialista
Guatemala recibe a Surinam en la última jornada de la eliminatoria, donde la selección chapina buscará una victoria en casa, mientras el combinado caribeño intentará asegurar su clasificación a la Copa del Mundo.
Guatemala cierra la eliminatoria mundialista frente a Surinam en el estadio El Trébol.(Foto Prensa Libre: Annia Juárez).
Guatemala y Surinam se enfrentan esta noche, a partir de las 19.00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, en el cierre de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo.
Será un duelo con realidades opuestas, pero cargado de emociones, ya que ambos equipos buscarán cerrar esta fase con orgullo y objetivos claros.
El combinado nacional, dirigido por Luis Fernando Tena, llega a este compromiso sin opciones de clasificación, pero con la firme intención de despedirse con una victoria en casa. Los jugadores guatemaltecos quieren brindar una alegría a su afición en este último partido de la eliminatoria mundialista,
Surinam afronta el encuentro con la máxima exigencia de conseguir el resultado que lo lleve al próximo Mundial, un logro histórico para el cuadro caribeño. La mesa está servida y esta noche se conocerá el desenlace final de la eliminatoria de Concacaf.
Sigue las incidencias del encuentro aquí
Guatemala sale de blanco
El combinado nacional vestirá de blanco en su encuentro eliminatorio frente a Surinam por la sexta fecha de las eliminatorias mundialistas.
Afición comienza a llegar al estadio.
Aficionados de la Azul y Blanco comienzan a llegar al estadio El Trébol para el último encuentro eliminatorio de Guatemala frente a Surinam.