Guatemala vs. Surinam: Sigue el en vivo del último encuentro de la Azul y Blanco de la eliminatoria mundialista

Guatemala y Surinam se enfrentan esta noche, a partir de las 19.00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, en el cierre de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo.

Será un duelo con realidades opuestas, pero cargado de emociones, ya que ambos equipos buscarán cerrar esta fase con orgullo y objetivos claros.

El combinado nacional, dirigido por Luis Fernando Tena, llega a este compromiso sin opciones de clasificación, pero con la firme intención de despedirse con una victoria en casa. Los jugadores guatemaltecos quieren brindar una alegría a su afición en este último partido de la eliminatoria mundialista,

Surinam afronta el encuentro con la máxima exigencia de conseguir el resultado que lo lleve al próximo Mundial, un logro histórico para el cuadro caribeño. La mesa está servida y esta noche se conocerá el desenlace final de la eliminatoria de Concacaf.

Sigue las incidencias del encuentro aquí

18 de noviembre 2025, 17:35h Guatemala sale de blanco



El combinado nacional vestirá de blanco en su encuentro eliminatorio frente a Surinam por la sexta fecha de las eliminatorias mundialistas.

18 de noviembre 2025, 17:25h Afición comienza a llegar al estadio.

Aficionados de la Azul y Blanco comienzan a llegar al estadio El Trébol para el último encuentro eliminatorio de Guatemala frente a Surinam.