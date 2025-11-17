Fernando Tena asegura que Guatemala tiene que salir a ganar el partido frente a Surinam

Luis Fernando Tena habló este martes en conferencia de prensa, previo al último duelo eliminatorio frente a Surinam. El combinado nacional busca cerrar con triunfo en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, y regalar una alegría a la afición en la sexta fecha de la Concacaf.

La derrota del jueves ante Panamá (2-3) resultó decisiva para las aspiraciones mundialistas. Ese marcador borró cualquier opción de clasificación directa y también la posibilidad de alcanzar uno de los repechajes.

Guatemala llegó a esta fase con ilusión, pero los puntos perdidos en casa y la falta de contundencia en momentos clave terminaron por pasar factura al equipo dirigido por el técnico mexicano.

Por ahora, el Grupo A mantiene a Surinam en la cima con 9 puntos, seguido por Panamá con la misma cantidad. Guatemala ocupa la tercera posición con 5 unidades, mientras que El Salvador cierra la tabla con 4. El encuentro ante los caribeños será la última oportunidad para despedirse con victoria en casa y cerrar un nuevo proceso mundialista.

Sin embargo, Luis Fernando Tena expresó en conferencia de prensa, previa al último encuentro:

Sobre la situación del jugador Salvador Estrada, “Chava”, Tena explicó: “Chava ha entrenado muy bien; sin embargo, también Ardón ha venido trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo, y el partido contra Panamá fue muy bueno”.

Respecto al compromiso frente a los caribeño y el posible once titular, el estratega señaló: “Mañana tenemos que salir a ganar el partido. Tendremos pocas variantes en la alineación”.

Consultado sobre por qué a Guatemala le cuesta sumar de local, Tena comentó: “Habíamos estado bien jugando en el Doroteo y en el Cementos; sin embargo, contra El Salvador hicimos un mal partido, mientras que esta vez contra Panamá el equipo se comportó bien”.

El técnico no ocultó la frustración por la eliminación sin embargo mañana buscan salir por la victoria: “Estamos muy golpeados. Fue una derrota muy dolorosa; todos teníamos la ilusión de ir a una Copa del Mundo. Lo trabajamos por mucho tiempo y teníamos la posibilidad. El equipo tiene muy buen nivel y esta frustración la tendremos mucho tiempo, pero mañana haremos lo posible por ganar”.

A pesar del golpe de quedar sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo Tena se mostró optimista y asimismo destcado la mentalidad del grupo : “Podemos ver con optimismo el futuro de la Selección de Guatemala, hemos ganado respeto; los rivales nos ven de otra forma. Han surgido muchos jugadores jóvenes y seguiremos trabajando. Cuando llegamos éramos el 123 del ‘ranking’, ahora somos 95. Hay un vestidor muy unido y con mucha armonía, con jugadores que dan todo por su playera y por su afición”.

Sobre el rival de turno advirtió: “Surinam es un equipo muy fuerte, empezando desde su portero que juega en la primera división de Holanda. Mañana esperamos un partido durísimo, ya que ellos vienen en busca de su boleto”.

Respecto a su continuidad al frente de la Bicolor , Tena expresó: “Me gustaría seguir acá, renovar el contrato. Yo, feliz de quedarme”.

Finalmente, confirmó al arquero titular: “Nuestro portero titular es Nicholas Hagen y lo ha venido haciendo muy bien”.