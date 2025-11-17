Guatemala vs Surinam: Una derrota podría sacar al conjunto nacional del top 100 del ranking FIFA

Guatemala enfrentará a Surinam este martes 18 de noviembre en el Estadio El Trébol sin nada que jugar en términos de clasificación mundialista, pero con mucho en juego respecto al ranking FIFA.

La Bicolor ocupa actualmente el puesto 95 según la actualización de octubre de 2025, y una derrota ante los caribeños podría hacer que pierda esa posición y una posible salida del top 100 mundial.

Guatemala ha logrado mantenerse dentro de las 100 mejores selecciones del mundo, un logro que no conseguía desde agosto de 2017. Este ascenso ha sido producto del trabajo de Luis Fernando Tena, quien encontró a Guatemala en el puesto 122 del ranking cuando asumió el cargo en 2022.

El largo camino de regreso al top 100

Guatemala tardó ocho años en recuperar su lugar entre las 100 mejores selecciones del mundo según la FIFA, un logro alcanzado bajo la dirección de Luis Fernando Tena. En 2022 cuando inció el proceso mundialista, la Bicolor se encontraba en el puesto 122, muy distante de su mejor momento histórico en 2006, cuando alcanzó la posición 50 a nivel mundial.

La suspensión impuesta a la Fedefut entre 2016 y 2018 provocó una caída estrepitosa en la clasificación, llegando Guatemala hasta el puesto 149.

Aunque tras levantarse la sanción la selección comenzó a recuperar terreno gradualmente, no fue hasta 2025 que logró volver al top 100, algo que no conseguía desde agosto de 2017. Los resultados obtenidos en la Copa Oro 2025, especialmente la victoria sobre Jamaica y el empate ante Canadá, fueron fundamentales para compensar las derrotas en la eliminatoria. La victoria inicial ante El Salvador también aportó puntos valiosos para mantener a Guatemala dentro de las primeras 100 posiciones.

¿Cómo funciona el ranking FIFA?

La FIFA utiliza el sistema Elo desde el 2018, un nuevo modelo matemático que pondera cada partido para sumar o restar puntos. Este sistema considera la victoria, el empate o la derrota, pero también incorpora la importancia del encuentro, el nivel de los oponentes y la fuerza de su confederación.

Este nuevo sistema multiplica los puntos obtenidos en un partido (3 por victoria, 1 por empate, 0 por derrota) por el estatus del partido, la fuerza del oponente y la fuerza de la confederación. Por ejemplo, un equipo gana más puntos al vencer a un rival europeo (coeficiente 1.00) que a uno de Concacaf (coeficiente 0.85).

Esto explica por qué una derrota ante Surinam, aunque Guatemala ya esté eliminada, seguirá restando puntos en el ranking FIFA. Los partidos de eliminatorias tienen mayor peso que los amistosos, por lo que el impacto será significativo.

El riesgo de una derrota

Guatemala tiene actualmente 1241.52 puntos en el ranking FIFA. Una derrota ante Surinam en el último partido de la eliminatoria podría hacer que la Bicolor pierda puntos suficientes para caer del top 100.

Los resultados de Guatemala en esta fase eliminatoria han sido mixtos: una victoria ante El Salvador en la primera fecha, dos empates valiosos ante Panamá y Surinam de visitante, y dos derrotas dolorosas en casa ante El Salvador y Panamá. Este balance le ha permitido mantenerse en el puesto 95, pero una tercera derrota podría cambiar la posición.

Surinam, por su parte, llega al partido con todo por ganar. Los caribeños pelean por su clasificación directa al Mundial y llegarán motivados a El Trébol. Una victoria surinamesa no solo les acercaría al Mundial, sino que también les daría puntos valiosos en el ranking FIFA.