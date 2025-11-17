Guatemala vs. Surinam: Hora y dónde ver el partido de la Bicolor en el último partido de la eliminatoria

La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, afrontará este martes su último compromiso en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Azul y Blanco llega a esta sexta fecha sin posibilidades de clasificar, ni de manera directa ni por la vía del repechaje. El combinado chapín se ubica en la tercera posición del Grupo A, con cinco puntos, producto de dos derrotas, dos empates y una victoria.

A pesar de ello, el equipo buscará cerrar el proceso con dignidad y regalarle una alegría a su afición en el Estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”.

Por su parte, Surinam llega a la Ciudad de Guatemala con la ilusión intacta: necesita sumar tres puntos para lograr una clasificación histórica a su primera Copa del Mundo. Esto convierte el encuentro en un duelo intenso y con tintes históricos, en el que Guatemala, aunque ya eliminada, puede ser factor decisivo en el grupo.

Una victoria chapina abriría la puerta para que Panamá avance de manera directa, siempre y cuando derrote a El Salvador en su respectivo compromiso. Además, este resultado también podría influir en las aspiraciones de Costa Rica, que milita en el Grupo C y aún sueña con alcanzar el repechaje.

Día, hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Guatemala y Surinam se disputará este martes 18 de noviembre a las 19.00 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, y el encuentro se podrá seguir la transmisión en vivo a través de la señal de Tigo Sports.