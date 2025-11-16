Selección de Guatemala cierra la eliminatoria ante Surinam en el estadio El Trébol con posibles cambios en la alineación

La Selección Nacional de Guatemala afrontará este martes 18 de noviembre su último partido de la eliminatoria mundialista rumbo a 2026, cuando reciba a Surinam a las 7 de la noche en el Estadio El Trébol. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena continúa su preparación en el Centro de Alto Rendimiento con plantel completo y con la mirada puesta en cerrar de manera digna un proceso en el que ya no tiene opciones de clasificar, ni de forma directa ni vía repechaje.

Pese a que el duelo no modificará el destino de Guatemala, sí será determinante para la visita. Surinam llega con la posibilidad histórica de asegurar, por primera vez, un boleto directo a un Mundial. Una victoria en territorio guatemalteco sellaría su clasificación, mientras que un tropiezo abriría el panorama para Panamá, que también estará atento al desarrollo del partido desde la distancia.

El conjunto panameño enfrentará simultáneamente a El Salvador, pero dependerá del marcador en el Trébol para aspirar a quedarse con el pase directo o, en su defecto, con el cupo al repechaje. Por ello, el encuentro de Guatemala tendrá impacto regional más allá del cierre del camino mundialista para los dirigidos por Tena.

Para el cuadro guatemalteco, este duelo podría significar una oportunidad para ver en acción a varios jugadores jóvenes que no han tenido amplitud de minutos durante la eliminatoria. Figuras como Ólger Escobar, Arquímides Ordóñez, Carlos Aguilar y Kevin Ramírez se perfilan como opciones para sumar participación, buscando dejar buenas impresiones con miras al próximo ciclo.

En la portería también podrian haber movimeintos, en dónde el guardameta de Municipal Kenderson Navarro podría defender el arco en esta última jornada, mientras que el defensa Chava Estrada se unió recientemente al plantel para estas últimas dos jornadas de las eliminatorias, quien también podría tener minutos por primera vez. En ofensiva, el juvenil Matt Evans es otro de los nombres que podrían tener minutos, pensando en su proyección hacia el proceso clasificatorio rumbo a 2030.

Matth Evans podría ver sus primeros minutos en la última ronda de la eliminatoria mundialista. (Foto: Prensa Libre, Fedefut)

Guatemala llega sin presión clasificatoria, pero con la responsabilidad de cerrar de manera competitiva, en casa y frente a una afición que acompañará al equipo pese al desenlace de la eliminatoria. Surinam, en cambio, afronta uno de los partidos más importantes de su historia, con el sueño mundialista a un solo resultado.

Este martes, el Trébol será el escenario de un cierre con caminos distintos: el de Guatemala, que busca concluir el proceso con buena imagen y darle espacio a su nueva generación; y el de Surinam, que pelea por tocar la puerta grande del futbol mundial, clasificandose por primera vez a una justa mundilista.