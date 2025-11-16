Surinam arriba a Guatemala para preparar su duelo decisivo rumbo al Mundial

La Selección de Surinam arribó a Guatemala la noche del sábado 15 de noviembre, alrededor de las 22:00 horas, para encarar el compromiso clave del próximo martes 18 ante la Bicolor. El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional La Aurora sin grandes recibimientos ni mayor expectativa mediática, pero con la mirada del plantel puesta en una oportunidad histórica para su país.

El conjunto de Surinam enfrentará a Guatemala en el estadio El Trébol a las 19:00 horas, en un partido donde buscará concretar su primera clasificación a una Copa del Mundo. Para Surinam, un triunfo significaría asegurar el boleto directo, por lo que llegan motivados y con la convicción de que este podría ser el capítulo más importante en su historia futbolística.

En cuanto a su situación deportiva, la delegación visitante no presenta bajas y viajó con plantel completo. El cuerpo técnico ha mantenido un discurso optimista en los días previos, destacando la confianza en el trabajo realizado y la capacidad del equipo para competir fuera de casa en un escenario de alta exigencia.

Tras su llegada, Surinam tiene programado realizar este domingo su primera práctica en suelo guatemalteco. Será una sesión enfocada en adaptación y activación después del viaje, con énfasis en los ajustes tácticos para el encuentro del martes. La idea es cerrar detalles y reconocer el entorno competitivo en el que jugarán.

Para la jornada del lunes, se espera que el equipo tenga acceso a los medios de comunicación en una conferencia de prensa oficial. Posteriormente, realizarán su entrenamiento final, donde definirán la alineación y ultimarían la estrategia para un partido que podría marcar un antes y un después en su historia deportiva.

Mientras tanto, Guatemala continúa con su preparación en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en la zona 15. La Selección Nacional trabaja con intensidad, consciente de que a pesar del resultado favorable ya no tendría ningún tipo de aspiraciones mundialistas y para lo único en juego es responder al apoyo de la afición.

El próximo martes 18 de noviembre, El Trébol será el escenario donde se escribirá un capítulo determinante para la Selección visitante. El partido marcará el cierre de una fase clasificatoria intensa, y tanto Guatemala buscará cerrar bien la eliminatoria, como Surinam buscarán convertir la noche en un momento histórico para su país.