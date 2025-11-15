Guatemala vs. Surinam: Estos son los panoramas que necesita la visita para clasificarse directo al Mundial

La eliminatoria mundialista entra en su punto más determinante y el estadio del Trébol será escenario de una definición inesperada. Guatemala, ya sin opciones de clasificación, recibirá este martes 18 de noviembre a Surinam en un duelo que podría marcar un hecho histórico para la visita. El conjunto dirigido por Stanley Menzo llega como líder del grupo con 9 puntos y a las puertas de su primera Copa del Mundo.

Surinam depende totalmente de sí mismo. Con una victoria en territorio guatemalteco asegurará su clasificación directa al Mundial de 2026, un logro sin precedentes en su historia futbolística. El equipo ha construido una eliminatoria sólida, donde su reciente triunfo 4-0 ante El Salvador le permitió igualar a Panamá en puntos y colocarse en la primera posición por diferencia de goles.

Del otro lado, Guatemala llega con un escenario distinto. La derrota 3-2 ante Panamá en el estadio del Trébol terminó con las aspiraciones mundialistas de la Azul y Blanco, que se quedará sin opciones en la última jornada. Sin embargo, el equipo nacional podría tener un papel determinante en el futuro del grupo si logra frenar el impulso de un Surinam que llega con motivación máxima.

El impacto del duelo también se siente en Panamá. El conjunto canalero, que recibe a El Salvador a la misma hora en el estadio Rommel Fernández, necesita una combinación específica para asegurar su pase. Panamá suma 9 puntos, los mismos que Suriname, pero una diferencia de goles inferior, por lo que estará pendiente del marcador en Guatemala durante los 90 minutos.

Los números son claros: si Surinam gana en el Trébol, clasificará sin depender de nadie. Pero si la selección visitante pierde, Panamá podrá avanzar con solo empatar o ganar en casa, siempre y cuando Guatemala logre bloquear el sueño mundialista de su rival. La diferencia de goles también podría entrar en juego si ambos equipos terminan igualados en puntos.

Guatemala, pese a estar eliminada, tendrá la oportunidad de influir directamente en el desenlace del grupo. El equipo jugará ante su afición por última vez en la eliminatoria y buscará cerrar con un resultado que, aunque no cambie su destino, sí podría alterar por completo la lucha entre Suriname y Panamá en la cima.

Suriname tops Group A 🇸🇷 pic.twitter.com/Sip22T2f2x — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

La selección visitante afrontará uno de los partidos más importantes de su historia. Surinam se juega la oportunidad única de clasificar al primer Mundial de su trayectoria futbolística, un reto que los coloca ante la obligación de sumar en uno de los estadios más exigentes del país, ante una Selección de Guatemala que buscará despedirse con tres puntos ante su afición.

Con dos partidos simultáneos y un margen mínimo entre la clasificación y la eliminación, la última jornada promete una definición cargada de tensión. Guatemala vs. Surinam no solo cierra el calendario de la Azul y Blanco, sino que podría convertirse en el duelo que marque el camino mundialista de dos paises que sueña con hacer historia este martes y clasificarse directo al próximo mundial.