Así queda la pelea por los boletos directos y repechajes en la Concacaf rumbo al Mundial

La quinta jornada de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) concluyó este jueves 13 de noviembre, tras disputarse los seis partidos correspondientes a los grupos A, B y C.

Tras cinco jornadas intensas, ningún equipo ha logrado asegurar su clasificación directa al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Todo se definirá en la sexta y última jornada, el próximo martes, cuando todos los encuentros se disputen de manera simultánea, en diferentes escenarios. Será una auténtica fecha de finales.

No solo estarán en juego los tres boletos directos —uno por cada grupo—, sino también los dos cupos para el repechaje intercontinental, que se disputará en marzo del próximo año y otorgará los últimos pases al Mundial.

Situación actual:

Grupo A: Surinam lidera, seguido por Panamá.

Grupo B: Curazao ocupa la primera posición, con Jamaica muy cerca.

Grupo C: Honduras marcha al frente, mientras Haití y Costa Rica aún tienen opciones.

De mantenerse los resultados actuales, los clasificados directos serían: Surinam (Grupo A), Curazao (Grupo B) y Honduras (Grupo C)

Por ahora, los dos mejores segundos lugares, que accederían al repechaje, serían Jamaica y Panamá. Sin embargo, todo se decidirá en la última jornada, en la que los partidos se jugarán a las 19.00 horas.

Escenario por grupo:

Grupo A: Surinam y Panamá están empatados en puntos, pero el primero lidera por mejor diferencia de goles. Si ambos ganan, el marcador final será clave para definir quién obtiene el pase directo y quién va al repechaje.

Grupo B: Curazao y Jamaica se disputan el boleto directo y el cupo al repechaje.

Grupo C: Honduras, Haití y Costa Rica luchan por la clasificación directa. Este grupo tiene menos posibilidades de aportar un segundo lugar al repechaje, por lo que la pelea será cerrada por la primera plaza.

En total, siete selecciones siguen en la disputa: Surinam y Panamá (Grupo A); Curazao y Jamaica (Grupo B); y Honduras, Haití y Costa Rica (Grupo C). Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bermudas y Trinidad y Tobago ya están eliminados.