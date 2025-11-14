Así fue la reacción de la prensa panameña por el triunfo ante Guatemala en el estadio El Trébol

La victoria de Panamá 3-2 sobre Guatemala en el Estadio El Trébol desató una celebración eufórica en la prensa canalera. Durante la transmisión del programa de RPC TV, los periodistas panameños no ocultaron su alegría tras el resultado que eliminó definitivamente a Guatemala de la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

"¡Ya ganamos en El Trébol y vamos a golear a El Salvador!", exclamó uno de los comentaristas entre risas y gritos de emoción.

"¡Guatemala eliminado!", celebraban los panelistas mientras analizaban las implicaciones del resultado que dejó a la Bicolor fuera de sus aspiraciones mundialistas.

El tono triunfal dominó la transmisión panameña, donde los periodistas aseguraron que "Panamá está más viva que nunca" rumbo al Mundial 2026.

La victoria de Panamá en territorio guatemalteco, en un estadio que se esperaba fuera un infierno para los visitantes, fue celebrada como un logro mayúsculo para los panameños.

Los comentaristas destacaron que Panamá supo manejar la presión de jugar ante miles de aficionados hostiles. Guatemala remontó tras ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo ante los propios canaleros, pero el partido se sentenció con el gol de José Fajardo al minuto 78 frustrando por completo el sueño guatemalteco de clasificar a su primer mundial.

La última tarea: golear a El Salvador

Con la victoria ante Guatemala, Panamá llegó a 9 puntos y comparte el liderato del Grupo A con Surinam, que también tiene 9 unidades tras golear 4-0 a El Salvador en Paramaribo. La última fecha definirá quién obtiene el pase directo al Mundial 2026.

Aquí es donde cobra relevancia la diferencia de goles. Surinam, aunque con los mismos puntos que Panamá, tiene ventaja en este rubro gracias precisamente a la goleada que le propinó a los cuscatlecos. Los surinameses tienen +5 de diferencia de goles, mientras que Panamá tiene +2.

Conscientes de esta situación, los periodistas panameños dejaron claro su objetivo para la última fecha: "Ahora solo queda golear a El Salvador en el Rommel", afirmaron con confianza, haciendo referencia al Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, donde los canaleros recibirán a una selección salvadoreña ya eliminada y sin nada que jugar.

Parte de la euforia de la prensa panameña también se debió a haber eliminado a Guatemala, una de las selecciones que más cerca estuvo de clasificar al Mundial y que generó gran expectativa en la región.

Las risas y gritos de emoción al mencionar que "Guatemala eliminado" reflejaron no solo la alegría por la victoria de su selección, sino también la satisfacción de haber sido ellos quienes pusieran fin a las aspiraciones mundialistas de la Bicolor.