Guatemala fracasa ante Panamá y le dice adiós al sueño mundialista una vez más

EN DIRECTO

Fútbol Nacional

Guatemala fracasa ante Panamá y le dice adiós al sueño mundialista una vez más

La Selección de Guatemala, comandada por Luis Fernando Tena, cayó derrotada 3-2 ante Panamá en el Estadio El Trébol, despidiéndose definitivamente de la Copa del Mundo 2026.

Herberth MarroquínHerberth Marroquín

y

|

time-clock

La Selección de Guatemala, comandada por Luis Fernando Tena, cayó derrotada 3-2 ante Panamá en el Estadio El Trébol. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera).

El sueño se esfumó. Guatemala cayó derrotada 3-2 ante Panamá este jueves 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" y se despidió definitivamente de sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.

Ni la localía, ni el apoyo de los miles de aficionados, ni la entrega de los jugadores fueron suficientes para vencer a unos canaleros superiores que sentenciaron el encuentro cuando todo parecía posible.

Cuatro años de proceso, la oportunidad más clara en 68 años de historia, y nuevamente el dolor de quedarse a las puertas. La Bicolor estuvo a punto de completar una remontada épica tras ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo, logró empatar 2-2, pero el panameño José Fajardo anotó al 78 con el 3-2 definitivo que sentenció no solo el partido, sino el sueño de todo un país.

La selección de Guatemala no irá al Mundial una vez más, condenada a esperar al menos cuatro años más para volver a soñar.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala vs Panamá

Guatemala dice adiós al Mundial: Así quedó el grupo A en las eliminatorias de Concacaf

chevron-right

El Salvador cae por goleada ante Surinam y queda eliminado de la Copa del Mundo 2026

chevron-right

El primer tiempo fue prácticamente una pesadilla para Guatemala. Panamá aprovechó los errores defensivos de la Bicolor y a través de Cecilio Waterman abrió el marcador al minuto 31 y amplió la ventaja al 43 con su segundo gol. Los canaleros se fueron al descanso ganando 2-0, dejando a Guatemala contra las cuerdas y al borde de la eliminación.

El segundo tiempo trajo esperanza. Arquímides Ordóñez descontó al minuto 68 y seis minutos después, Rudy Muñoz logró el empate 2-2 que hizo estallar de euforia El Trébol. Guatemala tenía 16 minutos para buscar el gol que mantuviera vivo el sueño mundialista, y todo parecía posible.

Pero apenas cuatro minutos después del empate, cuando la Bicolor aún celebraba, José Fajardo apareció para anotar el 3-2 al minuto 78 que destrozó las esperanzas guatemaltecas. Guatemala intentó reaccionar en los minutos finales, pero ya no hubo tiempo. El silbatazo final confirmó la derrota y la eliminación del Mundial 2026.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Concacaf (@concacaf)

68 años de espera continúan

Guatemala nunca ha clasificado a una Copa del Mundo. Desde que participó por primera vez en las eliminatorias rumbo a Suecia 1958, la selección guatemalteca ha fracasado en cada intento durante más de seis décadas.

Esta eliminatoria hacia el Mundial 2026 representaba la mejor oportunidad en la historia: con el formato ampliado a 48 selecciones y más cupos para Concacaf, las posibilidades eran reales como nunca antes. Y aun así, no fue suficiente.

Esta generación tuvo todo para lograrlo: un proceso de cuatro años, jugadores con experiencia internacional, el apoyo incondicional de millones de guatemaltecos y la ventaja de jugar en casa los partidos decisivos. La historia se repite y Guatemala deberá esperar al menos cuatro años más para volver a intentar clasificar a su primer Mundial.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Concacaf (@concacaf)

13 de noviembre 2025, 21:43h

Gol de Panamá

José Fajardo desempata el partido con un gol al 78, Panamá lo gana 3-2 en el Manuel Felipe Carrera

13 de noviembre 2025, 21: 39h

Empata Guatemala

Rudy Muñoz anota al 74' otorgándole el empate a la selección de Guatemala y partido está igualado al 2-2 ante Panamá

13 de noviembre 2025, 21:33h

Gol de Guatemala

Arquimides Ordóñez descuenta para la selección de Guatemala al minuto 68' de juego

13 de noviembre 2025, 21:12h

Inicia el segundo tiempo

Inician los segundos 45 minutos en el estadio Manuel Felipe Carrera. Guatemala pierde 2-0 frente a Panamá.

13 de noviembre 2025, 20:57h

Finalizan los primeros 45 minutos

Panamá se impone 0-2 sobre Guatemala antes del descanso

13 de noviembre 2025, 20:50h

Segundo Gol de Panamá

Cecilio Waterman anota su segundo gol al 43' de partido y pone a la selección canalera con ventaja de 2-0 sobre Guatemala.

13 de noviembre 2025, 20:34h

Gol de Panamá

El delantero Cecilio Waterman abre el marcador a favor de Panamá con un disparo al arco al minuto 31' de juego

13 de noviembre 2025, 19:33h

La bicolor salta a calentar al verde del estadio El Trébol

La Bicolor sale a realizar su etapa de calentamiento en el estadio Manuel Felipe Carrera.

13 de noviembre 2025, 19:20h

¡Casa llena!

El Estadio Manuel Felipe Carrera se llena de miles de aficionados en todas las localidades previo al calentamiento de las selecciones de Guatemala y Panamá

13 de noviembre 2025, 18:55h

Mago Chapín logró conseguir boleto

El "mago" dice presente una vez más desde 1997, siguiendo y apoyando a la Bicolor

13 de noviembre 2025, 18:40h

Alineación de Guatemala para medirse a Panamá

Así sale Guatemala para medirse frente a su similar de Panamá en busca de tres puntos clave en las eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial del 2026.

13 de noviembre 2025, 18:20h

Guatemala sale de blanco

El combinado chapín vestirá de blanco en su encuentro eliminatorio frente a Panamá por la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas.

13 de noviembre 2025, 18:05h

Panamá llega al estadio El Trébol

El cuadro canalero hace su llegada al estadio El Trébol para medirse a su similar de Guatemala en un encuentro de vida o muerte.

13 de noviembre 2025, 17:45h

La Sele llega al Manuel Felipe Carrera

La Azul y Blanco hace su arribo al estadio El Trébol para el vital choque frente a Panamá.

13 de noviembre 2025, 17:50h

Sale Panamá rumbo al estadio El Trébol

La selección nacional de Panamá hace su salida de su hotel de concentración rumbo al estadio El Trébol para el encuentro clave frente a Guatemala.

13 de noviembre 2025, 17:15h

Afición chapina comienza a hacer su ingreso al estadio

Los aficionados chapines comienzan a hacer su ingreso al Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín
Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Datafactory Eliminatoria mundial 2026 Futbol nacional Selección de Guatemala Selección de Panamá 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS