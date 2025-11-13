Guatemala fracasa ante Panamá y le dice adiós al sueño mundialista una vez más

El sueño se esfumó. Guatemala cayó derrotada 3-2 ante Panamá este jueves 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" y se despidió definitivamente de sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.

Ni la localía, ni el apoyo de los miles de aficionados, ni la entrega de los jugadores fueron suficientes para vencer a unos canaleros superiores que sentenciaron el encuentro cuando todo parecía posible.

Cuatro años de proceso, la oportunidad más clara en 68 años de historia, y nuevamente el dolor de quedarse a las puertas. La Bicolor estuvo a punto de completar una remontada épica tras ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo, logró empatar 2-2, pero el panameño José Fajardo anotó al 78 con el 3-2 definitivo que sentenció no solo el partido, sino el sueño de todo un país.

La selección de Guatemala no irá al Mundial una vez más, condenada a esperar al menos cuatro años más para volver a soñar.

El primer tiempo fue prácticamente una pesadilla para Guatemala. Panamá aprovechó los errores defensivos de la Bicolor y a través de Cecilio Waterman abrió el marcador al minuto 31 y amplió la ventaja al 43 con su segundo gol. Los canaleros se fueron al descanso ganando 2-0, dejando a Guatemala contra las cuerdas y al borde de la eliminación.

El segundo tiempo trajo esperanza. Arquímides Ordóñez descontó al minuto 68 y seis minutos después, Rudy Muñoz logró el empate 2-2 que hizo estallar de euforia El Trébol. Guatemala tenía 16 minutos para buscar el gol que mantuviera vivo el sueño mundialista, y todo parecía posible.

Pero apenas cuatro minutos después del empate, cuando la Bicolor aún celebraba, José Fajardo apareció para anotar el 3-2 al minuto 78 que destrozó las esperanzas guatemaltecas. Guatemala intentó reaccionar en los minutos finales, pero ya no hubo tiempo. El silbatazo final confirmó la derrota y la eliminación del Mundial 2026.

68 años de espera continúan

Guatemala nunca ha clasificado a una Copa del Mundo. Desde que participó por primera vez en las eliminatorias rumbo a Suecia 1958, la selección guatemalteca ha fracasado en cada intento durante más de seis décadas.

Esta eliminatoria hacia el Mundial 2026 representaba la mejor oportunidad en la historia: con el formato ampliado a 48 selecciones y más cupos para Concacaf, las posibilidades eran reales como nunca antes. Y aun así, no fue suficiente.

Esta generación tuvo todo para lograrlo: un proceso de cuatro años, jugadores con experiencia internacional, el apoyo incondicional de millones de guatemaltecos y la ventaja de jugar en casa los partidos decisivos. La historia se repite y Guatemala deberá esperar al menos cuatro años más para volver a intentar clasificar a su primer Mundial.

13 de noviembre 2025, 21:43h Gol de Panamá



José Fajardo desempata el partido con un gol al 78, Panamá lo gana 3-2 en el Manuel Felipe Carrera

#Deportes Gol de Panamá por intermedio de José Fajardo ganan los canaleros 2-3.

13 de noviembre 2025, 21: 39h Empata Guatemala

Rudy Muñoz anota al 74' otorgándole el empate a la selección de Guatemala y partido está igualado al 2-2 ante Panamá

#Deportes Gol de Guatemala 2-2: Rudy Muñoz anotó el empate de la Bicolor.

13 de noviembre 2025, 21:33h Gol de Guatemala

Arquimides Ordóñez descuenta para la selección de Guatemala al minuto 68' de juego

#Deportes l Gol de Guatemala: Arquímides Ordóñez marca el descuento para la selección de Guatemala; el encuentro se pone 1-2 y se acerca Guatemala en el minuto 68.

13 de noviembre 2025, 21:12h Inicia el segundo tiempo

Inician los segundos 45 minutos en el estadio Manuel Felipe Carrera. Guatemala pierde 2-0 frente a Panamá.

13 de noviembre 2025, 21:12h Inicia el segundo tiempo

Inician los segundos 45 minutos en el estadio Manuel Felipe Carrera. Guatemala pierde 2-0 frente a Panamá.



📷Byron Baíza/PL pic.twitter.com/pvNcl5dlzD — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 14, 2025

13 de noviembre 2025, 20:57h Finalizan los primeros 45 minutos

Panamá se impone 0-2 sobre Guatemala antes del descanso

Finalizan los primeros 45 minutos en el estadio Manuel Felipe Carrera. Panamá se impone 0-2 sobre Guatemala, resultado que, por ahora, deja a la Azul y Blanco fuera de la Copa del Mundo.



📷Byron Baíza/PL pic.twitter.com/damuh4Ogjq — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 14, 2025

13 de noviembre 2025, 20:50h Segundo Gol de Panamá

Cecilio Waterman anota su segundo gol al 43' de partido y pone a la selección canalera con ventaja de 2-0 sobre Guatemala.

Gol de Panamá al minuto 43 por intermedio de Cecilio Waterman para anotar su segundo del encuentro ganan los canaleros 0-2.



📷Byron Baíza/PL pic.twitter.com/ZLMZTbLT74 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 14, 2025

13 de noviembre 2025, 20:34h Gol de Panamá

El delantero Cecilio Waterman abre el marcador a favor de Panamá con un disparo al arco al minuto 31' de juego

#Deportes l Gol de Panamá al minuto 31 por intermedio de Cecilio Waterman, Guatemala 0-1 Panamá.

13 de noviembre 2025, 19:33h La bicolor salta a calentar al verde del estadio El Trébol

La Bicolor sale a realizar su etapa de calentamiento en el estadio Manuel Felipe Carrera.

#Eliminatorias2026 La Bicolor sale a realizar su etapa de calentamiento en el estadio Manuel Felipe Carrera.

📷Byron Baiza/LH pic.twitter.com/Gxz3DdBpw6 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 14, 2025

13 de noviembre 2025, 19:20h ¡Casa llena!

El Estadio Manuel Felipe Carrera se llena de miles de aficionados en todas las localidades previo al calentamiento de las selecciones de Guatemala y Panamá

¡Casa llena! Los miles de aficionados se ubican en las gradas de El Trébol previo a dar inicio al calentamiento de las selecciones de Guatemala y Panamá.

📸 Moisés Xec/PL



📸 Moisés Xec/PL

Más detalles👇https://t.co/0VJa8ftsLK pic.twitter.com/C8XuiezBxz — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 14, 2025

13 de noviembre 2025, 18:55h Mago Chapín logró conseguir boleto



El "mago" dice presente una vez más desde 1997, siguiendo y apoyando a la Bicolor

El "mago" dice presente una vez más desde 1997, siguiendo y apoyando a la selección de Guatemala.

📹 Video: Douglas Suruy/PL



📹 Video: Douglas Suruy/PL

Más detalles 👇https://t.co/0VJa8ftsLK pic.twitter.com/ejD8p5y94f — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 14, 2025

13 de noviembre 2025, 18:40h Alineación de Guatemala para medirse a Panamá



Así sale Guatemala para medirse frente a su similar de Panamá en busca de tres puntos clave en las eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial del 2026.

#Eliminatorias2026 Alineación de la Azul y Blanco para medirse a Panamá por la jornada cinco de las eliminatorias.

📷Fedefut



📷Fedefut pic.twitter.com/xUMUOrqB4H — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 14, 2025

13 de noviembre 2025, 18:20h Guatemala sale de blanco



El combinado chapín vestirá de blanco en su encuentro eliminatorio frente a Panamá por la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas.

#Eliminatorias2026 La Bicolor jugará de blanco el crucial partido frente a Panamá.

📷Fedefut



📷Fedefuthttps://t.co/0VJa8ftsLK pic.twitter.com/H6kV3xoq3a — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 14, 2025

13 de noviembre 2025, 18:05h Panamá llega al estadio El Trébol



El cuadro canalero hace su llegada al estadio El Trébol para medirse a su similar de Guatemala en un encuentro de vida o muerte.

Así fue la llegada de la selección de Panamá al estadio Manuel Felipe Carrera.

📹Byron Baíza/PL



📹Byron Baíza/PL pic.twitter.com/mqgI0RQkmB — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 14, 2025

13 de noviembre 2025, 17:45h La Sele llega al Manuel Felipe Carrera



La Azul y Blanco hace su arribo al estadio El Trébol para el vital choque frente a Panamá.

La Selección Nacional de Guatemala ya se encuentra en el estadio Manuel Felipe "El Trébol".

📷Byron Baíza/PL



📷Byron Baíza/PL pic.twitter.com/4JcA42Wype — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 13, 2025

13 de noviembre 2025, 17:50h Sale Panamá rumbo al estadio El Trébol



La selección nacional de Panamá hace su salida de su hotel de concentración rumbo al estadio El Trébol para el encuentro clave frente a Guatemala.

Se cierra la Calzada Roosevelt para habilitar la salida de la selección de Panamá rumbo al Estadio El Trébol.

📸 Byron Rivera/PL
📸 Jorge Hernández/PL



📸 Byron Rivera/PL

📸 Jorge Hernández/PL pic.twitter.com/GZqa1kLC6C — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 13, 2025

13 de noviembre 2025, 17:15h Afición chapina comienza a hacer su ingreso al estadio

Los aficionados chapines comienzan a hacer su ingreso al Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.