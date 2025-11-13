Guatemala dice adiós al Mundial: Así quedó el grupo A en las eliminatorias de Concacaf

Este 13 de noviembre inició la recta final de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026.

Con respecto al Grupo A, tanto la selección de Surinam y Panamá obtuvieron importantes triunfos frente a El Salvador y Guatemala, respectivamente.

En el caso de Surinam, el actual líder del grupo A goleó al equipo salvadoreño 4-0 lo que consolida su liderato con 9 puntos.

Por su parte, Panamá le ganó a Guatemala 3-2, lo que desvanece las oportunidades del conjunto de Luis Fernando Tena de clasificar a la cita mundialista.

Con estos resultados, Panamá y Surinam serán las selecciones que lucharán por obtener la clasificación directa al Mundial. Tanto el Salvador como Guatemala están prácticamente eliminados.

Así está actualmente el grupo A tras los partidos disputados:

Surinam: 9 puntos

Panamá: 9 puntos

Guatemala: 5 puntos

El Salvador: 3 puntos

Los próximos partidos se llevarán a cabo el 18 de noviembre, donde Guatemala se enfrentará a Surinam y Panamá contra El Salvador.

