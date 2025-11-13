Guatemala dice adiós al Mundial: Así quedó el grupo A en las eliminatorias de Concacaf

Fútbol Nacional

Guatemala dice adiós al Mundial: Así quedó el grupo A en las eliminatorias de Concacaf

La selección de Guatemala perdió ante Panamá, Mientras que El Salvador fue goleado por Surinam.

|

time-clock

Guatemala vs Panamá

La selección de Guatemala se enfrentó con Panamá en la recta final de las eliminatorias mundialistas. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Este 13 de noviembre inició la recta final de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026.

Con respecto al Grupo A, tanto la selección de Surinam y Panamá obtuvieron importantes triunfos frente a El Salvador y Guatemala, respectivamente.

En el caso de Surinam, el actual líder del grupo A goleó al equipo salvadoreño 4-0 lo que consolida su liderato con 9 puntos.

Por su parte, Panamá le ganó a Guatemala 3-2, lo que desvanece las oportunidades del conjunto de Luis Fernando Tena de clasificar a la cita mundialista.

EN ESTE MOMENTO

Honduras contra Nicaragua

Haití, Honduras y Costa Rica luchan: Así quedó el grupo C en las eliminatorias de Concacaf

Right
Guatemala vs Panamá

Guatemala dice adiós al Mundial: Así quedó el grupo A en las eliminatorias de Concacaf

Right

Con estos resultados, Panamá y Surinam serán las selecciones que lucharán por obtener la clasificación directa al Mundial. Tanto el Salvador como Guatemala están prácticamente eliminados.

Así está actualmente el grupo A tras los partidos disputados:

  • Surinam: 9 puntos
  • Panamá: 9 puntos
  • Guatemala: 5 puntos
  • El Salvador: 3 puntos

Los próximos partidos se llevarán a cabo el 18 de noviembre, donde Guatemala se enfrentará a Surinam y Panamá contra El Salvador.

Lea también: Capturan a presunto extorsionista que habría llegado al estadio El Trébol a comprar camisola de la Selección

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Concacaf Deportes para hispanos  Mundial 2026 Panamá Selección de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS