Guatemala vs. Panamá: Sigue en vivo las incidencias del partido por la eliminatoria mundialista

Guatemala y Panamá se disputan un duelo de vida o muerte en las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Guatemala contra Panamá

Un niño muestra su apoyo a la Selección de Guatemala, mientras camina rumbo al estadio Manuel Felipe Carrera, para ver el juego contra Panamá. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera).

Guatemala y Panamá se enfrentan este jueves 13 de noviembre, en un duelo decisivo por la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026. El escenario será el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, que promete convertirse en una auténtica caldera para respaldar a la Bicolor, dirigida por Luis Fernando Tena.

La expectativa es máxima: las gradas estarán repletas y el ambiente será electrizante durante los 90 minutos. Para ambos combinados no hay margen de error. Este encuentro se perfila como un punto de quiebre en sus aspiraciones mundialistas.

Guatemala llega con cinco unidades, en la tercera posición, mientras Panamá suma seis puntos. La presión es enorme, pero la ilusión de acercarse al sueño de la Copa del Mundo es aún mayor.

El equipo guatemalteco confía en hacer valer su localía y convertir El Trébol en un fortín, mientras Panamá intentará imponer su experiencia y jerarquía en un partido que promete emociones, intensidad y nervios hasta el último segundo. Todo está listo para una noche histórica en la capital guatemalteca, la Bicolor buscará dar un golpe de autoridad en la eliminatoria.

Transmisión en directo

13 de noviembre 2025, 18:05h

Panamá llega al estadio El Trébol

El cuadro canalero hace su llegada al estadio El Trébol para medirse a su similar de Guatemala en un encuentro de vida o muerte.

13 de noviembre 2025, 17:45h

La Sele llega al Manuel Felipe Carrera

La Azul y Blanco hace su arribo al estadio El Trébol para el vital choque frente a Panamá.

13 de noviembre 2025, 17:50h

Sale Panamá rumbo al estadio El Trébol

La selección nacional de Panamá hace su salida de su hotel de concentración rumbo al estadio El Trébol para el encuentro clave frente a Guatemala.

13 de noviembre 2025, 17:15h

Afición chapina comienza a hacer su ingreso al estadio

Los aficionados chapines comienzan a hacer su ingreso al Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

