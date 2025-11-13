Guatemala vs. Panamá: Sigue en vivo las incidencias del partido por la eliminatoria mundialista

Guatemala y Panamá se enfrentan este jueves 13 de noviembre, en un duelo decisivo por la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026. El escenario será el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, que promete convertirse en una auténtica caldera para respaldar a la Bicolor, dirigida por Luis Fernando Tena.

La expectativa es máxima: las gradas estarán repletas y el ambiente será electrizante durante los 90 minutos. Para ambos combinados no hay margen de error. Este encuentro se perfila como un punto de quiebre en sus aspiraciones mundialistas.

Guatemala llega con cinco unidades, en la tercera posición, mientras Panamá suma seis puntos. La presión es enorme, pero la ilusión de acercarse al sueño de la Copa del Mundo es aún mayor.

El equipo guatemalteco confía en hacer valer su localía y convertir El Trébol en un fortín, mientras Panamá intentará imponer su experiencia y jerarquía en un partido que promete emociones, intensidad y nervios hasta el último segundo. Todo está listo para una noche histórica en la capital guatemalteca, la Bicolor buscará dar un golpe de autoridad en la eliminatoria.

Transmisión en directo

13 de noviembre 2025, 18:05h Panamá llega al estadio El Trébol



El cuadro canalero hace su llegada al estadio El Trébol para medirse a su similar de Guatemala en un encuentro de vida o muerte.

#Deportes l Así fue la llegada de la selección de Panamá al estadio Manuel Felipe Carrera.



📹Byron Baíza/PL pic.twitter.com/mqgI0RQkmB — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 14, 2025

13 de noviembre 2025, 17:45h La Sele llega al Manuel Felipe Carrera



La Azul y Blanco hace su arribo al estadio El Trébol para el vital choque frente a Panamá.

#Deportes l La Selección Nacional de Guatemala ya se encuentra en el estadio Manuel Felipe “El Trébol”.



📷Byron Baíza/PL pic.twitter.com/4JcA42Wype — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 13, 2025

13 de noviembre 2025, 17:50h Sale Panamá rumbo al estadio El Trébol



La selección nacional de Panamá hace su salida de su hotel de concentración rumbo al estadio El Trébol para el encuentro clave frente a Guatemala.

Se cierra la Calzada Roosevelt para habilitar la salida de la selección de Panamá rumbo al Estadio El Trébol.



📸 Byron Rivera/PL

📸 Jorge Hernández/PL pic.twitter.com/GZqa1kLC6C — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 13, 2025

13 de noviembre 2025, 17:15h Afición chapina comienza a hacer su ingreso al estadio

Los aficionados chapines comienzan a hacer su ingreso al Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.