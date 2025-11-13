EN DIRECTO
Guatemala vs. Panamá: Sigue en vivo las incidencias del partido por la eliminatoria mundialista
Guatemala y Panamá se disputan un duelo de vida o muerte en las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026.
Un niño muestra su apoyo a la Selección de Guatemala, mientras camina rumbo al estadio Manuel Felipe Carrera, para ver el juego contra Panamá. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera).
Guatemala y Panamá se enfrentan este jueves 13 de noviembre, en un duelo decisivo por la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026. El escenario será el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, que promete convertirse en una auténtica caldera para respaldar a la Bicolor, dirigida por Luis Fernando Tena.
La expectativa es máxima: las gradas estarán repletas y el ambiente será electrizante durante los 90 minutos. Para ambos combinados no hay margen de error. Este encuentro se perfila como un punto de quiebre en sus aspiraciones mundialistas.
Guatemala llega con cinco unidades, en la tercera posición, mientras Panamá suma seis puntos. La presión es enorme, pero la ilusión de acercarse al sueño de la Copa del Mundo es aún mayor.
El equipo guatemalteco confía en hacer valer su localía y convertir El Trébol en un fortín, mientras Panamá intentará imponer su experiencia y jerarquía en un partido que promete emociones, intensidad y nervios hasta el último segundo. Todo está listo para una noche histórica en la capital guatemalteca, la Bicolor buscará dar un golpe de autoridad en la eliminatoria.
Transmisión en directo
Panamá llega al estadio El Trébol
El cuadro canalero hace su llegada al estadio El Trébol para medirse a su similar de Guatemala en un encuentro de vida o muerte.
#Deportes l Así fue la llegada de la selección de Panamá al estadio Manuel Felipe Carrera.
📹Byron Baíza/PL pic.twitter.com/mqgI0RQkmB
La Sele llega al Manuel Felipe Carrera
La Azul y Blanco hace su arribo al estadio El Trébol para el vital choque frente a Panamá.
#Deportes l La Selección Nacional de Guatemala ya se encuentra en el estadio Manuel Felipe "El Trébol".
📷Byron Baíza/PL pic.twitter.com/4JcA42Wype
Sale Panamá rumbo al estadio El Trébol
La selección nacional de Panamá hace su salida de su hotel de concentración rumbo al estadio El Trébol para el encuentro clave frente a Guatemala.
Se cierra la Calzada Roosevelt para habilitar la salida de la selección de Panamá rumbo al Estadio El Trébol.
📸 Byron Rivera/PL
📸 Jorge Hernández/PL pic.twitter.com/GZqa1kLC6C
Afición chapina comienza a hacer su ingreso al estadio
Los aficionados chapines comienzan a hacer su ingreso al Estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
¡Se abren las puertas del estadio!
Inicia el ingreso oficial de aficionados al Estadio El Trébol a las distintas localidades.
Inicia el ingreso oficial de aficionados al Estadio El Trébol a las distintas localidades.
📸 Byron Rivera/PL pic.twitter.com/ST2i9SxneG