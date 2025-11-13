El Salvador cae por goleada ante Surinam y queda eliminado de la Copa del Mundo 2026

El Salvador quedó matemáticamente eliminado de la Copa del Mundo 2026 tras sufrir una dolorosa goleada 4-0 ante Surinam en Paramaribo durante la quinta jornada de la fase final de las eliminatorias de Concacaf.

La "Selecta", dirigida por el colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez, se despide de sus aspiraciones mundialistas con una presentación que expone el fracaso del proceso dirigido por el experimentado técnico sudamericano.

Con este resultado, los cuscatlecos quedaron con 3 puntos y sin opciones matemáticas de clasificar al Mundial. Aunque falta un partido por disputar, El Salvador no puede alcanzar la clasificación directa y tampoco tiene posibilidades de ser uno de los dos mejores segundos lugares que acceden al repechaje intercontinental.

43 años sin participar en un Mundial

La última participación de El Salvador en una Copa del Mundo fue en España 1982, hace 43 años. Desde entonces, la selección cuscatleca ha intentado en múltiples ocasiones regresar al máximo torneo del fútbol mundial sin éxito. Su única otra aparición mundialista había sido en México 1970.

Para esta eliminatoria rumbo al Mundial 2026, El Salvador tenía más esperanzas que nunca. Con el formato ampliado a 48 selecciones, Concacaf contaba con más plazas disponibles: tres boletos directos para los ganadores de cada grupo, más dos cupos para los mejores segundos lugares que accederían al repechaje intercontinental.

A pesar de estas mayores posibilidades, la "Selecta" no estuvo a la altura del desafío y terminó siendo el primer equipo eliminado matemáticamente del Grupo A.

"El fracaso del Bolillo Gómez"

Hernán Darío "Bolillo" Gómez llegó a la selección salvadoreña con gran expectativa debido a su experiencia dirigiendo selecciones sudamericanas y su participación en Mundiales.

La eliminatoria de la "Selecta" fue decepcionante de principio a fin. De cuatro partidos disputados antes de esta jornada, solo habían conseguido una victoria (1-0 ante Guatemala en la primera fecha), ningún empate y tres derrotas. La goleada 4-0 ante Surinam fue la sentencia final de un proceso que nunca despegó.

Surinam asume el liderato del grupo

Mientras El Salvador se despide de sus aspiraciones, Surinam continúa soñando con hacer historia. La selección surinamesa nunca ha participado en una Copa del Mundo, pero con esta victoria llegó a 9 puntos y se mantiene en la pelea por el liderato del Grupo A.

Tjaronn Chery abrió el marcador al minuto 44 desde el punto penal. El mediocampista no falló desde los once pasos y puso el 1-0 que encaminaba la victoria surinamesa. En el segundo tiempo, Richonell Margaret se convirtió en la figura del partido al anotar un doblete devastador en los minutos 74 y 76.

Dhoraso Moreo Klas cerró la cuenta al minuto 83 con el 4-0 definitivo, completando una noche para el olvido de la selección de El Salvador.

Los surinameses están a un paso de clasificar a su primer Mundial y esta goleada ante El Salvador les da confianza de cara a su último partido ante Guatemala el próximo 18 de noviembre. Con una victoria o incluso un empate, dependiendo de otros resultados, Surinam podría asegurar su boleto histórico al Mundial 2026.