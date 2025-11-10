Guatemala vs Panamá: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A

El duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A se jugará el próximo jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas.

Así llegan Guatemala y Panamá

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Guatemala en partidos

Guatemala derrotó por 1 a 0 a El Salvador en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 6 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de Panamá en partidos

Panamá sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Surinam. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 6 goles y ha recibido 2 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y firmaron un empate en 1.

Horario Guatemala y Panamá, según país