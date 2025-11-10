Selección de Guatemala: Así marcha la tabla de posiciones del Grupo A, antes de disputarse la quinta jornada

Inicia una semana decisiva en las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en la que este jueves 13 de noviembre se disputará la quinta jornada del Grupo A.

Los cuatro combinados nacionales buscarán sumar puntos vitales que les permitan escalar posiciones en la tabla y acercarse al sueño de clasificar a la Copa del Mundo del 2026.

En uno de los encuentros más destacados de la jornada, la Selección Nacional de Guatemala recibirá a Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, mientras que Surinam hará lo propio en casa frente a El Salvador.

El Grupo A se ha mostrado sumamente parejo desde el inicio de esta fase eliminatoria. Tras cuatro jornadas disputadas y 12 puntos en juego, ningún equipo ha logrado acumular más de seis unidades, lo que refleja la competitividad del grupo. Además, se ha observado una tendencia curiosa: hasta ahora, ningún equipo ha ganado como local. Todas las victorias han sido en condición de visitante, lo que añade un elemento de incertidumbre a esta quinta fecha.

Actualmente, Surinam y Panamá lideran el grupo con seis puntos cada uno. Guatemala, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, se ubica en la tercera posición con cinco unidades, mientras que El Salvador ocupa el último lugar con tres.

Esta jornada promete ser crucial para todos los equipos. Una victoria podría significar un paso firme hacia la clasificación mundialista. Para Guatemala, no hay mañana: ganar en casa frente a Panamá es fundamental para mantenerse en la pelea y romper la racha de resultados adversos frente a los canaleros.

Asimismo, cabe resaltar que únicamente la selección que quede en la primera casilla obtendrá su boleto directo a la próxima Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos lugares clasificarán al repechaje intercontinental, a disputarse el próximo año.