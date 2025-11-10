¿Cuál es el valor de la selección de Panamá en Transfermarkt que enfrentará a Guatemala?

La Selección de Panamá que visitará a Guatemala el próximo jueves 13 de noviembre en el Estadio El Trébol no solo cuenta con experiencia y calidad futbolística, sino también con un importante respaldo económico reflejado en el valor de mercado de sus jugadores.

Según Transfermarkt, portal especializado en valoraciones de futbolistas, la plantilla canalera tiene un valor total de 30.18 millones de euros.

Esta cifra coloca a Panamá como una de las selecciones más valiosas de Concacaf. Con 25 jugadores en plantilla, de los cuales 23 militan en el extranjero (92% del total), los canaleros demuestran su proyección internacional.

Además, Panamá ocupa el puesto 31 en el Ranking Mundial FIFA, lo que confirma su status como una potencia regional que ya disputó su primer Mundial en Rusia 2018 y busca repetir la hazaña en 2026.

El jugador más valioso de la Selección de Panamá es el lateral derecho Amir Murillo, quien actualmente milita en el Olympique de Marsella de Francia. Transfermarkt estima su valor de mercado en 10 millones de euros, convirtiéndolo en el futbolista panameño más cotizado de la actualidad.

El segundo jugador más valioso es Adalberto Carrasquilla, mediocampista de 26 años que milita en Pumas de la Liga MX. Con una valoración de 3.5 millones de euros.

César Blackman, lateral derecho del Slovan Bratislava de Eslovaquia, tiene una valuación de 2.3 millones de euros. A sus 27 años, el defensor aporta experiencia europea y es una alternativa de garantías para el costado derecho de la defensa canalera.

En la delantera, Panamá cuenta con dos atacantes de experiencia que suman un valor considerable. José Fajardo actualmente en la Universidad Católica de Ecuador, está valuado en 600 mil euros y Cecilio Waterman tiene una valoración de 350 mil euros.

Experiencia en la Liga MX

Además de Carrasquilla, Panamá cuenta con otros tres jugadores que militan en la competitiva Liga MX de México:

Édgar Bárcenas (Mazatlán FC) - 2 millones de euros, extremo izquierdo

(Mazatlán FC) - 2 millones de euros, extremo izquierdo José Luis Rodríguez (FC Juárez) - 2 millones de euros, extremo izquierdo

(FC Juárez) - 2 millones de euros, extremo izquierdo Ismael Díaz (Club León) - 2 millones de euros, extremo izquierdo

Porteros de alto nivel

En la portería, los canaleros cuentan con guardametas que han demostrado su valía en ligas competitivas:

Orlando Mosquera (Al-Fahya, Arabia Saudita) - 600 mil euros

(Al-Fahya, Arabia Saudita) - 600 mil euros Luis Mejía (Nacional, Uruguay) - 300 mil euros

(Nacional, Uruguay) - 300 mil euros César Samudio (Marathón, Honduras) - 300 mil euros

Defensores con experiencia europea

La defensa panameña está repleta de jugadores con experiencia en ligas de primer nivel:

Andrés Andrade (LASK) - 2 millones de euros

(LASK) - 2 millones de euros Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod) - 1 millón de euros

(Pari Nizhny Novgorod) - 1 millón de euros Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira) - 700 mil euros

Otros atacantes de experiencia

Completando las opciones ofensivas, Panamá cuenta con:

Tomás Rodríguez (Monagas SC) - 850 mil euros

(Monagas SC) - 850 mil euros Azarías Londoño (CD Universidad Católica de Ecuador) - 800 mil euros

Ambos futbolistas aportan profundidad al ataque canalero y representan alternativas válidas para Thomas Christiansen según las necesidades del partido.