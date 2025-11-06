Guatemala vs. Panamá: Murillo y Carrasquilla, las principales figuras de los canaleros en la convocatoria de Christiansen

Este jueves 6 de noviembre, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) dio a conocer, por medio de sus redes sociales, la convocatoria oficial del seleccionador danés Thomas Christiansen para los dos últimos compromisos de los canaleros en las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Justo a una semana del decisivo encuentro entre Guatemala y Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, se publicó la lista de convocados con la que el cuadro panameño buscará asegurar su boleto al Mundial.

El duelo entre chapines y panameños se disputará el próximo 13 de noviembre a las 20.00 horas, en un enfrentamiento que será una auténtica final para ambos, ya que no hay margen de error si se quiere alcanzar el ansiado pase a la máxima cita mundialista. Actualmente, Panamá se encuentra como colíder junto con Surinam, ambos con 6 puntos, producto de tres empates y una victoria.

Christiansen ha convocado a 25 futbolistas, de los cuales 23 militan en el extranjero. Solo dos jugadores compiten en la liga local: Alberto Quintero y Eric Davis, ambos del Plaza Amador.

Entre los convocados destacan el lateral del Olympique de Marsella Amir Murillo; José Luis “Puma” Rodríguez, Ismael Díaz y Adalberto Carrasquilla, quienes juegan en la Liga MX; además de César Blackman, del Slovan Bratislava. El técnico danés ha llamado a lo mejor que tiene disponible para estos encuentros de eliminatoria.

Cabe mencionar que en esta convocatoria regresan Alberto Quintero, uno de los futbolistas históricos de la selección, así como Edgardo Fariña y Carlos Harvey, ausentes en los partidos de octubre por lesión.

La primera gran final de Panamá será frente a Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera, que se anticipa como un escenario complejo para los visitantes.

Convocatoria de Panamá

Porteros

Orlando Mosquera – Al-Fayha FC (Arabia Saudita)

Luis Mejía – Nacional (Uruguay)

César Samudio – CD Marathón (Honduras)

Defensas

Andrés Andrade – LASK Linz (Austria)

César Blackman – Slovan Bratislava (Eslovaquia)

Fidel Escobar – Deportivo Saprissa (Costa Rica)

Carlos Harvey – Minnesota United (EE. UU.)

Jiovany Ramos – Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Amir Murillo – Olympique de Marsella (Francia)

Eric Davis – CD Plaza Amador (Panamá)

Edgardo Fariña – FC Pari Nizhni Nóvgorod (Rusia)

Volantes

Aníbal Godoy – San Diego FC (EE. UU.)

Edward Cedeño – UD Las Palmas (España)

Jovani Welch – Monagas SC (Venezuela)

Cristian Martínez – Hapoel Ironi Kiryat Shmona (Israel)

José Luis Rodríguez – FC Juárez (México)

Yoel Bárcenas – Mazatlán FC (México)

Adalberto Carrasquilla – Pumas (México)

Alberto Quintero – CD Plaza Amador (Panamá)

Azarías Londoño – Universidad Católica (Ecuador)

Omar Browne – Estudiantes de Mérida (Venezuela)

Ismael Díaz – Club León (México)

Delanteros

Cecilio Waterman – Coquimbo Unido (Chile)

José Fajardo – Universidad Católica (Ecuador)

Tomás Rodríguez – Monagas SC (Venezuela)