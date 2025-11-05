Selección de Guatemala: Mejor y peor escenario de resultados en el grupo A en la quinta fecha de la eliminatoria

La quinta fecha de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 será decisiva para los cuatro equipos del Grupo A. Con Surinam y Panamá liderando con 6 puntos, Guatemala con 5 y El Salvador con 3, cada partido puede cambiar radicalmente el panorama de clasificación.

Solo el primer lugar obtiene el boleto directo al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares de los tres grupos acceden al repechaje intercontinental.

Los partidos de la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas rumbo al mundial 2026 son:

Guatemala vs. Panamá - 13 de noviembre, 8:00 p.m., Estadio El Trébol

- 13 de noviembre, 8:00 p.m., Estadio El Trébol Surinam vs. El Salvador - 13 de noviembre, 4:00 p.m., Estadio Franklink Essed en Paramaribo

Guatemala (5 puntos): Obligada a ganar

Escenario ideal: Vencer a Panamá y que El Salvador sorprenda a Surinam. Si Guatemala derrota a Panamá en El Trébol, llegaría a 8 puntos. Si además Surinam pierde o empata ante El Salvador:

Guatemala tomaría el liderato del grupo con 8 puntos

Dependería únicamente de sí misma en la última fecha ante Surinam

Una victoria en la fecha 6 le daría 11 puntos y el boleto directo al Mundial

Incluso con empate en la última fecha, quedaría como uno de los mejores segundos lugares para el repechaje

Si se da la victoria ante Panamá aunque Surinam gane llegaría a 8 puntos, Surinam a 9 y Panamá se quedaría con 6. En la última fecha, Guatemala visitaría a Surinam necesitando la victoria para el boleto directo o el empate para asegurar repechaje.

El peor escenario: Perder ante Panamá. Guatemala se quedaría con 5 puntos mientras Panamá alcanzaría 9. Los chapines necesitarían ganar obligatoriamente en la última fecha ante Surinam y depender de otros resultados para aspirar al repechaje. Una derrota prácticamente los eliminaría del Mundial.

Panamá (6 puntos): Victoria en El Trébol para tomar el control

Escenario ideal: Vencer a Guatemala como visitante

Para los canaleros, el partido ante Guatemala es una final anticipada. Una victoria en El Trébol sería el escenario perfecto porque:

Los llevaría a 9 puntos, igualando o superando a Surinam (dependiendo del resultado salvadoreño)

Eliminaría prácticamente a Guatemala de la pelea por el primer lugar

Les daría 4 puntos de ventaja sobre los chapines con solo una jornada por jugar

Les permitiría depender de sí mismos en la última fecha

El peor escenario: Perder ante Guatemala y que Surinam gane, lo que dejaría a Panamá con 6 puntos mientras Guatemala los alcanzaría con 8 y Surinam tendría 9, prácticamente eliminándolos de la pelea por el primer lugar.

Surinam (6 puntos): Vencer a El Salvador

Escenario ideal: Victoria ante El Salvador como visitante

Los surinameses tienen la ventaja de enfrentar al en teoría rival más débil del grupo en esta jornada. El Salvador, con solo 3 puntos y ya prácticamente eliminado, representa la oportunidad perfecta para que Surinam asegure su liderato.

Si Surinam derrota a El Salvador, llegaría a 9 puntos y dependería únicamente de sí mismo en la última fecha ante Guatemala. Este sería el escenario perfecto porque:

Mantendría o ampliaría su ventaja sobre sus perseguidores

Pondría presión sobre Guatemala y Panamá en su duelo directo

Le permitiría llegar a la última jornada con 3 puntos de ventaja sobre el perdedor del Guatemala-Panamá

El peor escenario: Perder ante El Salvador y que Guatemala derrote a Panamá, lo que los dejaría en segundo lugar con 6 puntos, igualados con el ganador del otro partido.

El Salvador (3 puntos): Casi fuera

Escenario ideal: Vencer a Surinam y que Guatemala derrote a Panamá

Los salvadoreños están prácticamente eliminados, pero matemáticamente aún tienen opciones. Su mejor escenario sería:

Derrotar a Surinam para llegar a 6 puntos

Que Guatemala venza a Panamá (Panamá se quedaría con 6, Guatemala subiría a 8, Surinam con 6)

Esto dejaría a tres equipos con 6 puntos (Panamá, Surinam y El Salvador) peleando por el segundo lugar

En la última fecha necesitarían ganar y esperar resultados favorables

Con solo 3 puntos y -2 de diferencia de goles, El Salvador necesitaría ganar sus dos partidos restantes y que se den múltiples combinaciones de resultados. Sus opciones son remotas y dependen de terceros.

Guatemala tiene su destino en sus propias manos. Dos victorias en casa significan el primer Mundial de su historia. El escenario perfecto está ahí, esperando. Solo falta salir a buscarlo con los 7,000 aficionados de El Trébol empujando hacia la gloria.