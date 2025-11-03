Fútbol Nacional

Guatemala vs Panamá: historial entre ambas selecciones en eliminatorias mundialistas

La selección guatemalteca enfrentará a Panamá el 13 de noviembre en el Estadio El Trébol, donde ambas selecciones se verán las caras por primera vez en una eliminatoria mundialista en ese escenario.

Guatemala empató en el partido con Panamá (1-1) en la segunda fecha de las eliminatorias mundialistas en el Estadio Rommel Fernández. (Foto Prensa Libre: FEDEFUT).

El próximo 13 de noviembre en un encuentro programado a las 8:00 p.m., Guatemala y Panamá protagonizarán uno de los partidos más importantes en la historia reciente del fútbol guatemalteco. Ambas selecciones se disputarán puntos vitales en la lucha por el único boleto directo al Mundial 2026 disponible en el Grupo A de la eliminatoria de Concacaf.

Este encuentro será histórico por varios motivos: será la primera vez que la Selección de Panamá juegue en el Estadio El Trébol y también la primera ocasión en que Guatemala dispute un partido de eliminatorias mundialistas en ese escenario deportivo de la zona 3 capitalina.

Los panameños llegan a este compromiso como uno de los líderes del Grupo A con 6 puntos acumulados en cuatro partidos disputados, mientras que Guatemala se encuentra en la tercera posición de la tabla con 5 puntos.

El historial entre ambas selecciones

Esta será la séptima ocasión en que guatemaltecos y panameños se enfrenten en una instancia final rumbo a la Copa del Mundo. La primera vez fue el 9 de febrero de 2005, cuando empataron sin goles en territorio panameño en la jornada inicial del hexagonal final para clasificar a Alemania 2006.

De los 7 partidos disputados entre estas dos selecciones en eliminatorias, Guatemala ha conseguido 5 victorias y 2 empates. Guatemala con 21 goles a favor y 4 en contra.

Sin embargo, Guatemala enfrenta un dato preocupante: en los últimos 10 enfrentamientos entre ambas selecciones en diferentes torneos, no ha podido derrotar a Panamá.

Los últimos 10 resultados entre Guatemala y Panamá:

8 de septiembre de 2025 (Eliminatorias Mundial 2026): Panamá 1-1Guatemala 20 de junio de 2025 (Copa Oro): Guatemala 0-1 Panamá 17 de octubre de 2023 (Liga de Naciones): Guatemala 0-3 Panamá 10 de septiembre de 2023 (Liga de Naciones): Guatemala 1-1 Panamá 12 de marzo de 2023 (Amistoso): Guatemala 1-1 Panamá 10 de agosto de 2016 (Amistoso): Guatemala 0-0 Panamá 25 de enero de 2013 (Copa Uncaf): Guatemala 1-3 Panamá 13 de enero de 2013 (Amistoso): Guatemala 0-2 Panamá 10 de enero de 2013 (Amistoso): Guatemala 0-3 Panamá 27 de enero de 2009 (Copa Uncaf): Guatemala 0-1 Panamá

Los resultados de Panamá en esta eliminatoria

Surinam 0-0 Panamá (visitante)

(visitante) Panamá 1-1 Guatemala (local)

(local) El Salvador 0-1 Panamá (visitante)

(visitante) Panamá 1-1 Surinam (local)

Panamá ha demostrado ser un equipo difícil vencer, sin conocer la derrota en esta fase final. Su capacidad para conseguir resultados como visitante, con victorias ante El Salvador y empates ante Surinam, los posiciona como favoritos del grupo.

Los resultados de Guatemala en esta eliminatoria

La selección dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, ha tenido una campaña de altibajos pero mantiene vivas sus opciones con 5 puntos en cuatro partidos:

El Salvador 0-1 Guatemala (visitante)

(visitante) Guatemala 0-1 El Salvador (local)

(local) Panamá 1-1 Guatemala (visitante)

(visitante) Surinam 1-1 Guatemala (visitante)

Con la tabla apretada (Surinam y Panamá con 6 puntos, Guatemala con 5), este encuentro del 13 de noviembre podría definir el rumbo de la eliminatoria. Una victoria guatemalteca la colocaría como líder del grupo con 8 puntos, mientras que una derrota prácticamente eliminaría sus opciones de clasificación directa.