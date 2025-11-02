La Selección de Guatemala completa su primera semana de trabajo previo a los juegos de la eliminatoria mundialista

La Selección Nacional de Guatemala cerró su primera semana de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Fedefut, ubicado en la zona 15 capitalina, bajo la dirección del técnico mexicano Luis Fernando Tena. El grupo, conformado en esta etapa por 21 jugadores de la Liga Nacional, inició oficialmente su preparación para los próximos compromisos de noviembre.

Durante los días de trabajo, el cuerpo técnico se enfocó en fortalecer tanto el aspecto físico como el táctico, con sesiones que buscaron afinar la coordinación, la presión alta y la salida ordenada desde el fondo. Los futbolistas respondieron con buena intensidad a los ejercicios planteados, mostrando compromiso en cada práctica.

Luis Fernando Tena observó de cerca el rendimiento individual y colectivo del grupo, buscando consolidar una base sólida de jugadores locales a falta de incorporar a los legionarios que militan en el extranjero.

Guatemala tendrá dos partidos importantes en el mes de noviembre: el primero, el 13 ante Panamá, y el segundo, el 18 frente a Surinam. Ambos encuentros se disputarán en el estadio El Trébol, escenario que volverá a recibir a la afición nacional en el cierre de este año futbolístico.

En esta semana de trabajo, la Selección priorizó ejercicios tácticos enfocados en la tenencia de balón, las transiciones rápidas y la definición en el último tercio de la cancha. El objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles a los compromisos oficiales y continuar fortaleciendo la idea de juego del cuerpo técnico.

El grupo trabajó también en sesiones de análisis y video, revisando patrones de juego de los rivales y posibles variantes estratégicas. Estas prácticas permitieron a los jugadores comprender la importancia de la disciplina táctica que busca implementar el entrenador mexicano.

La Selección Nacional se prepara para los duelos de noviembre. (Foto: Prensa Libre, Fedefut)

Además del aspecto deportivo, la concentración sirvió para fortalecer el sentido de unidad dentro del grupo. El plantel compartió diferentes actividades internas que ayudaron a reforzar la cohesión y el compromiso de cara a los próximos encuentros eliminatorios.

Luis Fernando Tena supervisa los trabajos de los jugadores en el Centro de Alto Rendimiento. (Foto: Prensa Libre, Fedefut)

Con el cierre de esta primera semana, la Selección Nacional inicia una nueva etapa de preparación rumbo a los duelos de noviembre. Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico continuarán evaluando a los jugadores locales antes de completar la convocatoria definitiva, con el objetivo de llegar en su mejor versión ante Panamá y Surinam.