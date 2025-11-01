Fútbol Nacional

Selección Nacional | Aficionados acampan desde el 31 de octubre y se organizan por turnos para comprar entradas

Aficionados de todas partes del país ya hacen su cola para comprar entradas. (Foto: Prensa Libre, Miguel Linares)

A dos días del inicio oficial de la venta de boletos para los partidos de la Selección de Guatemala ante Panamá y Surinam, los aficionados ya viven la locura por el combinado nacional. Desde la noche del viernes 31 de octubre, varios grupos de seguidores comenzaron a instalarse frente a las agencias bancarias donde el próximo martes 4 de noviembre se habilitarán las entradas.

Los partidos, programados para el 13 y 18 de octubre, son parte del camino rumbo al sueño mundialista que sigue vivo en el país. Aunque la venta todavía no inicia, los guatemaltecos han demostrado una vez más su inquebrantable pasión por la Azul y Blanco, organizándose con días de anticipación para asegurar su lugar en las gradas del Estadio El Trébol.

Uno de los aficionados que ya se encuentra acampando relató cómo nació esta organización. “Ya aquí empezó el partido. Montamos campamento anoche (31 de octubre) y estamos dispuestos a velar todo el fin de semana. Somos personas que hemos estado presentes desde el inicio de la eliminatoria, viajamos a Panamá y a Surinam, y ahora queremos asegurarnos de apoyar a la Sele en casa”, explicó mientras detallaba que entre su grupo hay más de 60 personas turnándose en jornadas de 12 horas.

El seguidor también expresó un mensaje directo a los jugadores: “Vamos muchachos, creemos en ustedes. Háganse responsables de lo que están haciendo. Esta ilusión no la tendríamos si no supiéramos que pueden lograrlo. Primero Dios, esta vez nos toca”. Sus palabras reflejan el sentir de muchos guatemaltecos que acompañan a la selección con esperanza, sacrificio y fe.

Por su parte, Manuel Morales, aficionado proveniente de Santa Cruz del Quiché, destacó la importancia de vivir esta pasión con respeto y civismo. “Es algo que no se puede explicar con palabras, es un sentimiento que viene desde nuestros abuelos. Venimos representando a nuestras familias y nuestra bandera. Nos estamos organizando para mantener el orden, limpiar el área donde acampamos y demostrar los valores del guatemalteco”, comentó.

Morales también señaló que su grupo está compuesto por personas que llegaron desde distintas regiones del país y que seguirán relevándose durante los próximos días para mantener el campamento. “Estamos a dos partidos de un sueño de muchos. Hoy, 1 de noviembre, recordamos a familiares que ya partieron con ese mismo sueño. Nosotros esperamos cumplirlo y sentir que valió la pena cada esfuerzo”, añadió.

Uno de los aficionados explicó de que manera harán turnos para la compra de entradas. (Video: Prensa Libre, Miguel Linares)

La pasión que despierta la Selección Nacional se ha convertido en un fenómeno que trasciende el futbol. Familias enteras, amigos y comunidades enteras se organizan para no perder la oportunidad de vivir los próximos encuentros desde la grada.

Así, Guatemala demuestra que el sueño mundialista no solo se juega en el campo, sino también en las calles. A tres días de que inicie la venta oficial de boletos, el país ya vive su propio partido acampando por entradas.