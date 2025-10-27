Fecha del inicio de la venta de boletos para los partidos de la selección de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala ya está lista para sus próximos encuentros eliminatorios rumbo al Mundial del próximo año. El cuadro nacional se medirá en las últimas dos fechas a las selecciones de Panamá y Surinam.

Luis Fernando Tena convocó este lunes a 18 jugadores de la liga local para iniciar los trabajos de preparación, en los que destacó la presencia de Carlos Salvador Estrada, de Municipal.

Hasta ahora, el combinado nacional ha sumado cinco puntos en cuatro fechas, por lo que estos últimos dos partidos son clave en la búsqueda del pase directo a la próxima Copa del Mundo.

La Bicolor milita en el grupo A, junto con Panamá, El Salvador y Surinam. Solo el primer lugar de cada grupo consigue su pase al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares clasificarán al repechaje intercontinental.

Estos encuentros han generado gran expectativa en la afición, ante la posibilidad real de que la Azul y Blanco clasifique al próximo Mundial.

Días atrás, la Fedefut dio a conocer el proceso de venta de entradas y la cantidad de boletos disponibles para los próximos partidos: un total de cinco mil boletos por encuentro, con precios que oscilan entre Q500 y Q1,700.

¿Cuándo será la venta de boletos?

La venta comenzará el próximo martes 4 de noviembre en los siguientes puntos:

Centro de Negocios Bantrab Vista Hermosa, 2.ª calle 16-44, zona 15.

Centro Piace Bantrab, avenida Reforma 7-08, zona 9.

Cada persona podrá adquirir un máximo de tres entradas.