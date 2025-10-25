Selección Nacional | Paso a paso para la compra de boletos para los partidos ante Panamá y Surinam

La Federación Nacional de Futbol (Fedefut) confirmó que el martes 4 de noviembre comenzará la venta presencial de boletos para los encuentros de la Selección Nacional de Guatemala contra Panamá y Surinam, correspondientes a la eliminatoria mundialista.

La información fue dada por Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut, y Max Solórzano, Secretario General, quienes explicaron los detalles sobre la distribución y disponibilidad de las entradas para los aficionados.

En total, se pondrán a la venta 5,200 boletos, mientras que las restantes 2,000 entradas serán destinadas a patrocinadores, miembros del Comité Ejecutivo, jugadores, representantes de Concacaf y FIFA, así como a la afición visitante.

Los boletos se repartirán entre varias localidades: Tribuna con 600 entradas, Preferencia con 2,100, General Norte con 2,300, y Preferencia Visitante con 200 entradas, asegurando opciones para distintos sectores del estadio.

Paso a paso para adquirir las entradas

A partir del 4 de noviembre se podrán acercar a las agencias de zona 15 y zona 9 de Bantrab

El horario de atención está por confirmarse por parte del banco patrocinador

La venta será individual y con DPI, solo tres boletos por partido podrán adquirir los aficionados

Al momento de hacer la compra se solicitará un correo electrónico, al cuál se hará llegar los boletos digitales

Los boletos se habilitarán horas antes de que inicie el partido

En los anillos de seguridad no serán validas capturas de pantalla o correos reenviados, por lo que el aficionado tendrá que presentar el correo que se le hizo llegar por parte de la ticketera.

Luego de escaneado el QR se bloqueará para que ya nadie intente de ingresar

Los precios establecidos para los boletos son: General Norte Q500, Preferencia Q1,200 y Preferencia Visitante Q1,200 y Tribuna Q1,700. La venta se realizará tanto en efectivo como con tarjetas de débito y crédito.

En caso de que los boletos no se agoten de manera presencial, se habilitará una plataforma de venta en línea, donde los aficionados podrán recibir sus entradas con un código QR por correo electrónico. Este código será escaneado al ingresar al estadio, en un sistema de tres anillos de seguridad.

El personal encargado de la venta de entradas será proporcionado por la ticketera costarricense contratada por la Fedefut, garantizando la organización y control del proceso de manera ordenada y segura para los aficionados que deseen acompañar a la Selección Nacional en los partidos de local.