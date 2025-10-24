¿Qué dijo la Fedefut del ingreso de influencers a los partidos de la selección de Guatemala?

En una conferencia de prensa realizada el jueves 23 de octubre, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) dio a conocer el proceso para adquirir las entradas de los próximos compromisos vitales de la Selección Nacional frente a Panamá y Surinam, por las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Durante la conferencia, las autoridades de la Fedefut indicaron el precio de las entradas para ambos encuentros —el de la quinta jornada contra Panamá y el de la sexta jornada frente a Surinam—, así como las fechas en que saldrán a la venta al público y el procedimiento para adquirirlas.

También se mencionó la cantidad de entradas disponibles para cada partido: siete mil boletos por encuentro, de los cuales dos mil serán destinados a patrocinadores, personal de Fifa, jugadores y otros, mientras que cinco mil estarán a la venta para la afición, con un costo que oscilará entre Q500 y Q1,700.

En ambos partidos, la Azul y Blanco se jugará su pase al Mundial, algo que hasta ahora nunca ha conseguido, por lo que lograr la clasificación sería histórico para el país.

En los últimos días, a través de redes sociales, un sector de la afición guatemalteca manifestó su rechazo al ingreso de influencer al estadio para los próximos encuentros de la Bicolor. Cabe resaltar que, para el primer partido eliminatorio frente a El Salvador, varios influencers asistieron al encuentro.

Al ser consultada sobre este asunto, la Fedefut respondió en la conferencia: “Nosotros como federación no somos responsables de los influencers que puedan o no puedan llegar, porque por ahí hay problema con los influencers que llegan. Nosotros tenemos vía libre: todo el mundo que compre un boleto va a poder entrar al estadio, y si un influencer compra un boleto, va a poder ingresar al estadio”.

Agregaron: “Si algún patrocinador de esta federación le regala un boleto a un influencer, pues también va a poder entrar al estadio”.

Finalmente, la Fedefut aclaró: “En caso llegara un influencers, la federación resguardaría la seguridad de la persona. Nosotros no somos responsables de quién va y quién no va al estadio, simplemente somos responsables de que la logística del evento funcione”.