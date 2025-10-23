Fedefut reveló los detalles sobre cuánto gana cada jugador de la Selección de Guatemala por partido en la eliminatoria mundialista

Este jueves, durante una conferencia de prensa, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) dio a conocer detalles sobre el proceso para adquirir entradas para los próximos encuentros eliminatorios rumbo al Mundial del 2026.

Además, las autoridades compartieron información sobre los premios que reciben los jugadores convocados a la Selección Nacional de Guatemala en estos duelos eliminatorios.

El dirigente explicó que cada jugador gana USD3,000 por partido disputado con la Selección, independientemente del resultado. “Cada jugador gana USD3,000 por partido en la Selección Nacional de Guatemala, pase lo que pase, ganen o pierdan”, afirmó el dirigente.

Esta cifra equivale aproximadamente a Q23,400 por encuentro, según el tipo de cambio actual. La delegación está compuesta por 25 jugadores, lo que significa que, por cada partido, la Fedefut desembolsa alrededor de USD75,000 (unos Q585,000).

Los jugadores que logren ser convocados en los seis partidos de esta fase eliminatoria acumularían un total de USD18,000, equivalentes a Q140,400, una cifra significativa para los futbolistas de la Azul y Blanco.

Próximos partidos decisivos

El combinado nacional tendrá dos encuentros clave en la próxima fecha FIFA, en la que se disputarán las jornadas cinco y seis de las eliminatorias:

Jueves 13 de noviembre: Guatemala recibe a Panamá.

Martes 18 de noviembre: Guatemala enfrenta a Surinam.

Si Guatemala gana ambos encuentros, clasificaría de manera directa a la Copa del Mundo, algo que, hasta el momento, el cuadro chapín no ha logrado.

Entradas y precios

Ambos encuentros se disputarán en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, donde ya se conocen los precios de las entradas:

Entre Q500 y Q1,700.

Cada aficionado podrá adquirir un máximo de tres boletos, los cuales estarán disponibles a partir del martes 4 de noviembre.