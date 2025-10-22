Selección de Guatemala : Así marcha la Bicolor en el grupo A de la eliminatoria de Concacaf

La selección de Guatemala disputará sus últimos dos juegos eliminatorios frente a Panamá y Surinam el próximo mes de noviembre. Así marcha el grupo al momento.

La Selección Nacional de Guatemala regresará a la actividad en los próximos días para preparar sus últimos dos encuentros de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se celebrará en Norteamérica.

Para la Azul y Blanco, estos compromisos serán auténticas finales: el primero, frente a Panamá, el jueves 13 de noviembre, y el segundo, ante Surinam, el martes 18.

Ambos partidos se disputarán en territorio guatemalteco, específicamente en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, donde la selección nacional depende de sí misma para lograr la histórica clasificación.

Actualmente, tras cuatro jornadas disputadas, el combinado nacional marcha en la tercera posición del Grupo A, con un registro de una victoria, dos empates y una derrota.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena están a solo un punto de Panamá y Surinam, rivales directos en la lucha por el primer lugar.

Cabe destacar que únicamente el líder del grupo avanzará de manera directa al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares accederán al repechaje intercontinental, programado para el próximo año, donde se definirán los últimos clasificados.

Así marcha la tabla de posiciones a falta de dos jornadas.

