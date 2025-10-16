Fedefut confirma la cantidad de boletos para los duelos de Guatemala ante a Panamá y Surinam

Fedefut ha confirmado la cantidad de boletos disponibles para los partidos eliminatorios de las fechas cinco y seis, en los que Guatemala recibirá a Panamá y Surinam en el estadio El Trébol.

Herberth Marroquín

time-clock

Fedefut confirma la cantidad de boletos disponibles para los encuentros eliminatorios de Guatemala frente a Panamá y Surinam.(Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

La Selección Nacional de Guatemala se encuentra en la recta final de la última fase de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que por primera vez se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Tras cuatro jornadas disputadas en el Grupo A, el combinado guatemalteco ha sumado cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota. Esta cosecha lo ubica, momentáneamente, en la tercera posición del grupo, que comparte con Panamá, Surinam y El Salvador.

Los próximos dos partidos serán decisivos para definir si Guatemala logra clasificar, por primera vez en su historia, a una Copa del Mundo. Ambos encuentros se jugarán en casa, en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, ubicado en la zona 3 capitalina.

El primer compromiso será el 13 de noviembre, correspondiente a la quinta fecha, cuando Guatemala reciba a Panamá, mientras que el segundo encuentro se disputará el 18 de noviembre frente a Surinam, en la sexta y última jornada de esta fase. Ambos partidos se jugarán en el estadio El Trébol, donde se espera un gran ambiente y de mucha expectativa para el combinado nacional.

5 mil entradas disponibles para la afición

El estadio El Trébol tiene una capacidad superior a 7 mil aficionados. Sin embargo, debido a recomendaciones de la FIFA que sugiere reservar el 10% del aforo la disponibilidad de entradas se verá reducida a las 7 mil localidades por encuentro.

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) confirmó a Prensa Libre que únicamente se pondrán a la venta 5 mil boletos por partido, tanto para el duelo ante Panamá como para el de Surinam. “Solo 5 mil van a la venta”, ya que los otros 2 mil serán distribuidos entre los patrocinadores del combinado nacional.

La expectativa es muy alta para la Selección de Guatemala debido a, que está a 180 minutos de poder clasificar, por primera vez, a una Copa del Mundo.

Herberth Marroquín

