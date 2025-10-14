Guatemala escala: así quedó el Grupo A en las eliminatorias mundialistas de Concacaf

Fútbol Nacional

Guatemala escala: así quedó el Grupo A en las eliminatorias mundialistas de Concacaf

Mientras que Surinam y Panamá empataron, Guatemala logró un importante triunfo frente a El Salvador.

|

time-clock

Selección de Guatemala

La selección de Guatemala se metió en la lucha por lograr la clasificación directa al Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)

Este 14 de octubre continuaron las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial del 2026, y el Grupo A ha tenido varias sorpresas.

Mientras Panamá logró un agónico empate frente a Surinam, la Selección de Guatemala reavivó sus esperanzas al vencer 1-0 a El Salvador.

Esto estrecha aún más la tabla de posiciones, ya que Surinam y Panamá están empatados con seis puntos, mientras que Guatemala escala hasta alcanzar un importante tercer lugar, con cinco unidades.

Entretanto, El Salvador cayó al último lugar, con tres puntos, lo que aleja aún más sus posibilidades de llegar a la cita mundialista.

EN ESTE MOMENTO

Victoria de Guatemala

En la lucha: Qué necesita Guatemala para clasificar directamente al Mundial 2026

Right
Selección de Guatemala

Guatemala escala: así quedó el Grupo A en las eliminatorias mundialistas de Concacaf

Right

En este momento, Surinam, Panamá y Guatemala se disputan el boleto a la Copa del Mundo, cuando restan apenas dos jornadas para cerrar las clasificatorias.

Además, la selección de Guatemala lucha también por lograr estar en el repechaje internacional.

Luego del valioso resultado ante El Salvador, la Bicolor deberá prepararse para sus dos últimos encuentros: el 13 de noviembre frente a Panamá, y el 18 del mismo mes contra Surinam.

Ambos partidos los disputará como local el equipo dirigido por Luis Fernando Tena.

Lea también: A los 40 segundos: Así fue el gol de Óscar Santis en el partido de Guatemala contra El Salvador

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Concacaf Datafactory Eliminatorias  Fútbol nacional Mundial 2026 Selección de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS