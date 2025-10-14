Guatemala escala: así quedó el Grupo A en las eliminatorias mundialistas de Concacaf

Este 14 de octubre continuaron las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial del 2026, y el Grupo A ha tenido varias sorpresas.

Mientras Panamá logró un agónico empate frente a Surinam, la Selección de Guatemala reavivó sus esperanzas al vencer 1-0 a El Salvador.

Esto estrecha aún más la tabla de posiciones, ya que Surinam y Panamá están empatados con seis puntos, mientras que Guatemala escala hasta alcanzar un importante tercer lugar, con cinco unidades.

Entretanto, El Salvador cayó al último lugar, con tres puntos, lo que aleja aún más sus posibilidades de llegar a la cita mundialista.

En este momento, Surinam, Panamá y Guatemala se disputan el boleto a la Copa del Mundo, cuando restan apenas dos jornadas para cerrar las clasificatorias.

Además, la selección de Guatemala lucha también por lograr estar en el repechaje internacional.

Luego del valioso resultado ante El Salvador, la Bicolor deberá prepararse para sus dos últimos encuentros: el 13 de noviembre frente a Panamá, y el 18 del mismo mes contra Surinam.

Ambos partidos los disputará como local el equipo dirigido por Luis Fernando Tena.

