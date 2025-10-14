En vivo El Salvador vs. Guatemala: sigue de cerca las incidencias del partido de la cuarta fecha de la eliminatoria

La Selección Nacional de Guatemala se enfrenta este martes al combinado de El Salvador por la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en un encuentro de alto voltaje que podría definir el rumbo de ambos equipos en su camino hacia el Mundial United 2026.

Este partido será, sin duda, un duelo de vida o muerte para guatemaltecos y salvadoreños, ya que ambos necesitan la victoria para mantener viva la esperanza de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena llegan al compromiso en el fondo del grupo, con apenas dos puntos, producto de dos empates y una derrota en tres presentaciones. Por su parte, El Salvador ocupa la tercera posición, con tres unidades, tras una victoria y dos derrotas.

14 de octubre 2025, 17:00h ¡Apoyo a la Bicolor!

Aficionados chapines llegaron a tierras salvadoreñas para apoyar al combinado nacional en duelo crucial de las eliminatorias mundialistas.

¡RESPALDAN A LA BICOLOR!



Cientos de aficionados muestran su apoyo a la Selección Nacional, que hoy enfrenta a El Salvador en el Cuscatlán.



14 de octubre 2025, 17:05h La Sele de blanco en el Cuscatlán

El combinado chapín vestirá de blanco en su encuentro eliminatorio frente a El Salvador por la fecha cuatro.

#Eliminatorias2026 La Bicolor jugará de blanco el crucial partido frente a El Salvador.



14 de octubre 2025, 17:30h Aficionados chapines llegan al estadio

Los aficionados de la Bicolor comienzan a llenar los alrededores del estadio Cuscatlán, escenario del crucial duelo eliminatorio entre Guatemala y El Salvador rumbo al Mundial 2026.