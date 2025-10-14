En vivo El Salvador vs. Guatemala: sigue de cerca las incidencias del partido de la cuarta fecha de la eliminatoria

En vivo El Salvador vs. Guatemala: sigue de cerca las incidencias del partido de la cuarta fecha de la eliminatoria

Guatemala visita a El Salvador en un duelo crucial por las eliminatorias mundialistas de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo United 2026.

Herberth Marroquín

Guatemala visita a El Salvador en un duelo crucial por las eliminatorias mundialistas. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)

La Selección Nacional de Guatemala se enfrenta este martes al combinado de El Salvador por la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en un encuentro de alto voltaje que podría definir el rumbo de ambos equipos en su camino hacia el Mundial United 2026.

Este partido será, sin duda, un duelo de vida o muerte para guatemaltecos y salvadoreños, ya que ambos necesitan la victoria para mantener viva la esperanza de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena llegan al compromiso en el fondo del grupo, con apenas dos puntos, producto de dos empates y una derrota en tres presentaciones. Por su parte, El Salvador ocupa la tercera posición, con tres unidades, tras una victoria y dos derrotas.

14 de octubre 2025, 17:00h

¡Apoyo a la Bicolor!

Aficionados chapines llegaron a tierras salvadoreñas para apoyar al combinado nacional en duelo crucial de las eliminatorias mundialistas.

14 de octubre 2025, 17:05h

La Sele de blanco en el Cuscatlán

El combinado chapín vestirá de blanco en su encuentro eliminatorio frente a El Salvador por la fecha cuatro.

14 de octubre 2025, 17:30h

Aficionados chapines llegan al estadio

Los aficionados de la Bicolor comienzan a llenar los alrededores del estadio Cuscatlán, escenario del crucial duelo eliminatorio entre Guatemala y El Salvador rumbo al Mundial 2026.

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

