Panamá empató 1-1 contra Surinam sobre el final del partido

En el estadio Rommel Fernández, Panamá y Surinam sellaron un empate a 1 en el duelo por la fecha 4 del grupo A

El equipo de Panamá empezó en desventaja con un gol convertido por Richonell Margaret en el minuto 20 del primer tiempo, pero logró igualar la puntuación con el delantero Ismael Díaz en el minuto 51 de la segunda etapa.

Ismael Díaz tuvo una gran actuación. El atacante de Panamá brilló al convertir 1 gol.

También tuvo buen desempeño Richonell Margaret. El volante de Surinam anotó 1 gol.

El DT de Panamá, Thomas Christiansen, presentó una disposición táctica 5-4-1 con Orlando Mosquera en el arco; Michael Murillo, Fidel Escobar, Jiovany Ramos, Andrés Andrade y Éric Davis en la línea defensiva; José Rodrí­guez, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla y Édgar Bárcenas en el medio; y José Fajardo en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Stanley Menzo salió con una disposición táctica 5-4-1 con Etienne Vaessen bajo los tres palos; Djavan Anderson, Shaquille Pinas, Radinio Balker, Stefano Denswil y Ridgeciano Haps en defensa; Sheraldo Becker, Kenneth Paal, Justin Lonwijk y Richonell Margaret en la mitad de cancha; y Tjaronn Chery en la delantera.

Selvin Brown Chavarria fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Panamá enfrentará de visitante a Guatemala, mientras que Surinam jugará de local frente a El Salvador.

Cambios en Panamá

56′ 2T – Salió Édgar Bárcenas por Ismael Díaz

71′ 2T – Salieron José Rodrí­guez por Omar Browne y Cristian Martínez por Aníbal Godoy

72′ 2T – Salió Jiovany Ramos por Cecilio Waterman

Cambios en Surinam

45′ 2T – Salió Kenneth Paal por Dhoraso Klas

65′ 2T – Salieron Justin Lonwijk por Jean-Paul Boëtius y Radinio Balker por Dion Malone

73′ 2T – Salió Richonell Margaret por Virgil Misidjan

85′ 2T – Salieron Ridgeciano Haps por Anfernee Dijksteel y Adalberto Carrasquilla por Azarías Londoño

Amonestado en Surinam: