A los 40 segundos: Así fue el gol de Óscar Santis en el partido de Guatemala contra El Salvador

No pasó ni un minuto en el segundo tiempo y Óscar Santis disparó al arco para darle el primer gol de Guatemala en el partido contra El Salvador.

Óscar Santis

Óscar Santis, luego de anotar el primer gol de Guatemala frente a El Salvador. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)

No pasó ni el minuto del segundo tiempo del partido entre Guatemala y El Salvador cuando el jugador de la bicolor, Óscar Santis, anotó el primer gol del partido.

El número 18 de la selección de Guatemala lanzó un gran disparo fuera del área que fue imposible para el guardameta salvadoreño.

Aún cuando el gol vino a los primeros segundos de iniciado el primer tiempo, se trata de un gran momento para la selección de Guatemala durante estas eliminatorias mundialistas de Concacaf.

Este marcador parcial pone en una posición muy beneficiosa para Guatemala, ya que el otro encuentro, entre Panamá y Surinam, terminó con un empate.

Por ello, la bicolor podría estar metido en la lucha por la clasificación directa a la cita mundialista, o bien, tener una oportunidad en el repechaje internacional

Lea también: ¿Cómo funciona el repechaje al Mundial? La última oportunidad de Guatemala para clasificar

