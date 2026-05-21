MEM supervisará operaciones de Fenix Nickel tras reactivación de operaciones mineras en Izabal

Consultado el Ministerio de Energía y Minas acerca de la reactivación de operaciones en la planta procesadora y en la mina del proyecto Fénix en El Estor y qué verificaciones efectuará la cartera, el viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, expuso que representa una importante activación económica en el departamento de Izabal, de carácter transversal, y que se implementarán verificaciones como la supervisión de la técnica de explotación, la cual debe privilegiar la prevención de riesgos sobre el lago de Izabal.

Respecto de la reactivación de la minera, el viceministro explicó que representa una importante activación económica en el departamento de Izabal, de carácter transversal, ya que implica la activación de toda la cadena de valor de la minería, que involucra distintos sectores de la economía.

Mientras que, añadió, para el país representa una oportunidad “para la consolidación del ejercicio de gobernanza de recursos minerales”, en coordinación con las instituciones encargadas de la protección y conservación del medioambiente, así como la oportunidad de fortalecer los mecanismos de integridad del Ministerio y del Ejecutivo.

Respecto de los controles y verificaciones, el funcionario amplió que se realizarán controles de cumplimiento técnico y financiero regulados en la Ley de Minería y su reglamento, atendiendo el principio de función pública y de legalidad.

Agregó que estos implican la supervisión de la técnica de explotación, “la cual debe desarrollarse de forma ordenada y racional como hasta ahora”, privilegiando la prevención de riesgos sobre el lago de Izabal, así como la reconformación de las áreas intervenidas para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas endémicos, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

En cuanto a la planta de procesamiento, que retomó operaciones en mayo, Barrios explicó que se requiere el acompañamiento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), así como de la Inspección General de Trabajo (IGT), con el fin de garantizar que los riesgos laborales sean adecuadamente gestionados.

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) adoptó el nombre de Fenix Minerales, S. A., y tiene a su cargo la licencia del proyecto de extracción Minera Fénix, en Izabal; en tanto, la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) pasó a ser Fenix Metales, S. A.; ambas empresas operan bajo la marca Fenix Nickel. La casa matriz de estas es Fenix Nickel Company LLC, registrada en Nueva York, Estados Unidos.

De estas, la planta procesadora empezó a operar en mayo de este año, luego de varios meses de pruebas en el horno de fundición, y la firma prevé reactivar la extracción minera en junio próximo.

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Para la reactivación, la inversión para el período del 2025 al 2026 es de alrededor de US$85 millones.

Otros proyectos

El MEM refirió que se espera la reactivación de operaciones de otros proyectos que requieren la conclusión de procesos de consulta comunitaria, en los que actualmente se trabaja, aunque no detalló fechas o plazos.

Uno de los proyectos para los cuales está en desarrollo el proceso es el de la minera Pan American Silver (antes minera San Rafael), en Santa Rosa.

Según dio a conocer la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) a Prensa Libre el 19 de mayo, al menos cinco proyectos mineros representan un potencial de inversión entre US$577 millones y US$600 millones:

Aura Minerals, con el proyecto Era Dorada, que contempla inversiones aproximadas de US$380 millones

Pan American Silver, con el proyecto Escobal, suspendido actualmente, pero que podría representar entre US$80 millones y US$100 millones para reactivar la planta, una vez concluido el proceso de consulta

Element28, con el proyecto Sechol, proyecta inversiones de entre US$30 millones y US$40 millones en el 2026

Minerales Sierra Pacífico proyecta alrededor de US$2 millones para campañas de exploración geológica y geofísica

Fenix Nickel, con datos de inversión de alrededor de US$85 millones para el 2025-2026

Procesos

Luego de que la CGN y Pronico fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a finales del 2022, las empresas suspendieron temporalmente sus operaciones en marzo del 2023 y pasaron por un proceso para que les levantaran esas sanciones, lo cual ocurrió en enero del 2024.

Esto conllevó también una posterior reestructuración de la gobernanza corporativa que incluyó el registro de una compañía en Nueva York, Estados Unidos, que se convirtió en la nueva casa matriz de las sociedades en Guatemala, como parte del nuevo esquema de supervisión y cumplimiento bajo estándares internacionales.