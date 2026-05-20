Inversión minera en Guatemala podría alcanzar US$600 millones, según Grenat

Según la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), al menos cinco proyectos representan un potencial de inversión entre US$577 millones y US$600 millones, expuso la directora ejecutiva de la entidad, Lesly Véliz.

La ejecutiva indicó, además, que uno de los principales desafíos en el país es construir un entorno de confianza que permita que las inversiones responsables puedan avanzar respetando la legislación y generando beneficios económicos y sociales para el país, y enumera al menos siete retos entre los cuales incluyen la necesidad de reglamentar el Convenio 169.

Véliz brindó sus respuestas por escrito.

¿Qué opina de la reactivación de la mina Fénix y de la planta de procesamiento en Izabal?

La reactivación de operaciones en Izabal representa una señal importante para la economía y para la recuperación de la confianza en la inversión productiva del país.

Proyectos de esta magnitud tienen un impacto significativo en la generación de empleo directo e indirecto, encadenamientos productivos, exportaciones y dinamización de economías locales.

También es relevante porque evidencia que Guatemala sigue teniendo potencial para desarrollar proyectos mineros bajo estándares técnicos, ambientales y sociales cada vez más exigentes.

La minería formal puede aportar recursos fiscales, oportunidades de desarrollo para comunidades y fortalecimiento de proveedores nacionales.

En el caso específico de Fénix Nickel, existen datos de inversión cercanos a US$85 millones para el período 2025-2026, vinculados a la reactivación y operación del proyecto.

¿Qué podría representar para el país el reinicio de esas actividades?

Esto refleja que todavía existe interés de inversión en el país cuando hay condiciones mínimas de viabilidad y certidumbre.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Además, Guatemala atraviesa actualmente un contexto internacional favorable por los altos precios de minerales como el oro, la plata y el níquel. Según estimaciones presentadas por Grenat, si el país operara en condiciones normales, la producción anual de oro, plata y níquel podría alcanzar alrededor de Q14 mil 200 millones, generando aproximadamente Q647 millones en regalías y más de Q1 mil 014 millones en ISR.

Esto cobra aún más relevancia, considerando que las regalías mineras pasaron de aproximadamente Q620 millones en el 2014 a apenas Q46 millones en el 2025, reflejando el impacto económico que ha tenido la paralización de distintos proyectos mineros en el país.

Sin embargo, es fundamental que toda reactivación se realice con pleno cumplimiento del marco legal, ambiental y social vigente, promoviendo transparencia, diálogo y certeza jurídica para todas las partes involucradas.

¿Qué otros proyectos de minería metálica están por reactivarse o entrar en operación? ¿Y qué monto de inversión significarían?

Actualmente existen varios proyectos y operaciones que podrían avanzar en distintas etapas, ya sea de reactivación, ampliación, exploración o desarrollo, dependiendo de condiciones regulatorias, administrativas y de certeza jurídica.

Guatemala posee un importante potencial geológico, especialmente en minerales como oro, plata, níquel, cobre y tierras raras, lo que mantiene el interés de inversionistas nacionales e internacionales.

Entre los proyectos con proyecciones de inversión identificadas para 2025-2027 están:

Aura Minerals, con el proyecto Era Dorada, que contempla inversiones aproximadas de US$380 millones

Pan American Silver, con el proyecto Escobal, suspendido actualmente, pero que podría representar entre US$80 millones y US$100 millones para reactivar la planta una vez concluido el proceso de consulta

Element28, con el proyecto Sechol, proyecta inversiones de entre US$30 millones y US$40 millones en el 2026

Minerales Sierra Pacífico proyecta alrededor de US$2 millones para campañas de exploración geológica y geofísica

Fenix Nickel, con datos de inversión de alrededor de US$85 millones para el 2025-2026.

En conjunto, estas proyecciones reflejan un potencial de inversión entre los US$577 millones y los US$600 millones en distintos segmentos del sector minero.

Más allá de un proyecto específico, el principal desafío es construir un entorno de confianza que permita que las inversiones responsables puedan avanzar respetando la legislación y generando beneficios económicos y sociales para el país.

¿Cuál es el crecimiento del sector minero que proyecta Grenat para este año en Guatemala?

El sector minero tiene potencial de crecimiento durante este año, especialmente si continúan procesos de reactivación y se destraban algunos expedientes pendientes. No obstante, el comportamiento del sector dependerá en gran medida de factores regulatorios, certeza jurídica y estabilidad institucional.

Desde Grenat consideramos que Guatemala tiene actualmente una oportunidad importante derivada del contexto internacional favorable de precios de minerales estratégicos.

Sin embargo, el país todavía enfrenta limitaciones que han reducido significativamente los ingresos fiscales y la competitividad del sector.

Por ejemplo, mientras en el 2014 las regalías mineras representaron cerca de Q620 millones, en el 2025 apenas alcanzaron Q46 millones. Esto evidencia el impacto económico de la paralización y retraso de proyectos.

¿Qué retos se deben resolver aún en el país referentes al sector minero?

El país enfrenta retos estructurales de competitividad e infraestructura.

Grenat ha señalado que los costos logísticos y la falta de infraestructura adecuada afectan directamente la capacidad de crecimiento económico y de atracción de inversión.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Entre los principales retos que aún deben resolverse se pueden mencionar:

Mayor certeza jurídica y predictibilidad regulatoria. Agilidad y claridad en trámites administrativos

Fortalecimiento institucional de las entidades técnicas

Coordinación interinstitucional

Actualización y modernización del marco normativo

Reglamentación del Convenio 169

Mejora en infraestructura y competitividad logística

Generación de confianza para atraer inversión responsable

Guatemala compite con otros países de la región por atraer inversión minera, por lo que avanzar en estabilidad institucional y reglas claras será determinante para el crecimiento del sector en los próximos años.