Ley antilavado en Guatemala: analistas advierten retrocesos por cambios impulsados en el Congreso

El Congreso espera conseguir el próximo lunes los consensos necesarios para aprobar en su redacción final la ley antilavado, pero analistas advierten que las últimas sugerencias de cambios le han restado fuerza a la iniciativa.

Diputados advierten que hay ocho enmiendas, de las cuales solo cuatro habrían sido evaluadas a detalle el pasado 18 de mayo, en una reunión privada entre los jefes de bloque.

En ese encuentro, celebrado a puerta cerrada, también participaron los congresistas que integran la Comisión de Economía, junto con representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

La próxima convocatoria para continuar con la evaluación de las enmiendas está prevista para el lunes 25 de mayo, mientras que la Comisión Permanente ya convocó al pleno de diputados para el próximo 2 de junio.

Entre los temas de agenda de esa fecha, se tiene previsto que se apruebe en redacción final la ley antilavado, según la propuesta que fue compartida a los diputados.

Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso, confía en que alcanzarán los consensos necesarios para que se logre aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

“Veo que hay voluntad de los Jefes de Bloque para que se apruebe. Yo pido que no se dejen llevar por comunicación sensacionalista, al contrario, hay un dictamen jurídico y técnico para ser una buena normativa”, dijo.

Diputados de la Comisión de Economía en una de las reuniones por la Ley Antilavado. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)

El vicepresidente indica que de las ocho enmiendas, cinco ya tendrían un posible acuerdo, pero el diputado José Chic, subjefe del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), no opina lo mismo.

“De las ocho, todavía no hay consensos, solo se comenzaron a evaluar cuántas cumplen con las recomendaciones. Este lunes vamos a buscar el consenso para saber si se incluyen o no al paquete de enmiendas”, señaló.

Le quitan fuerza

Eddie Cux, analista de la organización Acción Ciudadana, considera que la forma en que se han ido presentando enmiendas, sin consenso previo, podría ser un mecanismo para dilatar la aprobación de la ley.

Pero también identifica que la redacción de estas enmiendas le están quitando puntos clave a la norma, lo que podría dificultar una persecución penal efectiva contra actividades de lavado de dinero.

“Hay varias enmiendas negativas. No es solamente una enmienda para dejar la ley como está; se busca un retroceso bastante fuerte, como dejar dependiente el delito de lavado de dinero, que es como que no existiera”, dijo.

Para Cux, el dictamen respondía a las exigencias internacionales para que la nación se blindara y actualizara, en el combate de activos, pero los cambios han ido colocando obstáculos a la norma.

“Se manifiesta que hay grupos de poder que están influenciando en diversas bancadas, principalmente en las de oposición. Hay un dictamen de la Comisión de Economía, ya defendido por la Junta Directiva, pero hay una mesa paralela para disminuir el régimen y la regulación de la nueva ley”, señaló.

Mal redactadas

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) opina que algunas de las enmiendas buscan reforzar el combate a esta actividad criminal, pero identifica que hay problemas serios en la redacción, lo que puede crear confusión durante su aplicación.

“Esta ley creo que tiene desafíos, indudablemente, pero la fórmula que cada quien va con enmiendas a veces es la peor idea. Realmente la mejor manera de que esto salga lo mejor redactado es que dejen de opinar”, dijo el experto.

Para él, lo mejor que podría hacer la Comisión Permanente es delegar la redacción en un grupo de abogados expertos en la materia, para que bajo un mismo criterio se afinen las formas y fondos necesarios, ya que no hacerlo así puede ser contraproducente.

“Las enmiendas pueden generar un problema, por la forma de redacción, por eso cuando no se revisa de manera integral se mezclan redacciones y aumenta la confusión”, expuso.

El Congreso actualmente se encuentra en periodo de receso, en un año preelectoral, lo que puede jugar en contra de las convocatorias a plenarias que definan las autoridades.

Ante la presión y las posibles complicaciones financieras para el país, Quezada considera que los diputados sí aprobarán la ley durante este período, siempre que alcancen acuerdos, para lo cual tampoco tienen mucho tiempo.

“Creo que sí la van a aprobar. Hay muchos sectores encima. Yo espero que lo hagan en el mejor momento, con una redacción con menos confusiones”, comentó.

La norma, que busca actualizar las bases legales para combatir el lavado de activos, fue presentada por el presidente Bernardo Arévalo el año pasado y desde entonces permanece bajo análisis en el Congreso.

La comisión emitió el dictamen de la norma, que hasta este 2026 comenzó a ser tramitado para su primera, segunda y tercera lecturas, pero es en la redacción final cuando los bloques rompen acuerdos y exponen dudas.

Por el tipo de norma, la aprobación de cada uno de los 126 artículos del dictamen, sin contar las enmiendas que finalmente alcancen consensos, necesita al menos 107 votos favorables.