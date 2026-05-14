Enmienda plantea limitar extinción de dominio en casos de lavado hasta tener condena firme

Este viernes concluye el primer período ordinario de sesiones en el Congreso, y deja como materia pendiente la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento al Terrorismo.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que existían consensos entre los bloques legislativos para que la ley fuera aprobada durante la sesión del martes, que se extendió por casi cinco horas y fue suspendida por Contreras luego de que se conociera que algunas bancadas de oposición buscaban aprobar varias enmiendas de último minuto.

No obstante, el punto que encendió las alarmas y que fue el principal motivo por el que la Junta Directiva decidió suspender la sesión fue una enmienda por adición de un artículo nuevo sobre la procedencia condicionada de la extinción de dominio, por medio de la cual se busca modificar la Ley en Materia de Extinción de Dominio, principalmente en lo referente al delito de lavado de dinero.

¿Qué busca la enmienda?

La enmienda, a la que tuvo acceso Prensa Libre, establece un artículo nuevo en la ley contra el lavado de dinero, el número 123, con el que se modifica la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio contenida en el Decreto 55-2010 para los delitos previstos en esta nueva ley.

La propuesta establece que la extinción de dominio, en delitos relacionados con la ley antilavado, solo podría aplicarse cuando exista una sentencia penal firme contra el dueño, poseedor o beneficiario real del bien -dinero, inmuebles u otros-.

Es decir, primero tendría que demostrarse el delito en un juicio penal y existir una sentencia condenatoria firme para iniciar el proceso de extinción del dominio a favor del Estado.

También estipula que queda excluida la posibilidad de iniciar la acción de extinción “sin proceso penal previo”, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley en Materia de Extinción de Dominio.

Además, establece que se podrá ejercer la acción de extinción, sin sentencia penal firme, únicamente en los siguientes casos:

a. Rebeldía del sindicado por al menos dos años desde su declaración firme

b. Fallecimiento del sindicado, procesado o condenado (acreditado registralmente)

c. Prescripción de la acción penal declarada por resolución firme

d. Imposibilidad de identificar al sindicado, declarada judicialmente tras agotar investigaciones

e. Condena penal firme en el extranjero por delitos equivalentes, reconocida en Guatemala

Dicha enmienda también estipula que en los casos anteriores se aplicará el “estándar” de prueba clara y convincente sobre origen ilícito de los bienes, nexo objetivo con la actividad delictiva tipificada en la ley antilavado y la inexistencia de derechos de terceros de “buena fe”. Asimismo, establece que no se aplicará el estándar de preponderancia de la prueba o balance de probabilidades establecido actualmente en el artículo 25, numeral 14, de la Ley de Extinción de Dominio.

Eliminación de presunciones legales

Según este nuevo artículo, la presunción legal contenida en el artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio no será aplicable a las acciones en materia de extinción que se ejerzan con fundamento en los delitos de la ley antilavado. Además, el Ministerio Público (MP) deberá acreditar directamente, con prueba directa o indiciaria suficiente, la existencia de la actividad delictiva, el nexo objetivo entre el delito y los bienes, así como un parámetro temporal conforme a las reglas generales de prescripción y conexidad probatoria.

Prevalencia sobre otras normas

Finalmente, el nuevo artículo que se busca incorporar establece que “prevalece” únicamente para los delitos establecidos en la ley contra el lavado de dinero “sobre cualquier norma de igual o inferior jerarquía que la contradiga”, incluidos expresamente los artículos 5 —segundo párrafo—, 6, 14 y 25 —numeral 14— de la Ley de Extinción de Dominio, así como el artículo 17 Bis del Decreto 67-2001, que contiene la Ley contra el Lavado de Dinero vigente.

Además, estipula que las normas de la Ley de Extinción de Dominio “no modificadas” por este nuevo artículo seguirán vigentes y serán aplicables, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta nueva regulación.

Dependerá de los consensos

Según indicaron algunos diputados, el bloque Cabal estaría impulsando la inclusión de este nuevo artículo. Al respecto, el diputado Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, afirmó que “no están promoviendo” esta modificación, sino que su inclusión dependerá de los consensos alcanzados con los demás bloques legislativos.

“No estamos promoviendo, si existen los consensos en hora buena y si no, no es condición para la ley de lavado de dinero. En teoría sí, pero el pleno es variable. Se socializó con todo el pleno y todos estaban de acuerdo”, aseguró el congresista.

También aseguró que por parte del bloque Cabal se hizo la propuesta para que el mismo texto contenido en la ley contra el lavado que está vigente se mantenga y haga valer la presunción de inocencia.

“En la ley de lavado de dinero hay un artículo donde se extinguen los bienes al momento de ser vencido en juicio, y la propuesta nuestra fue que ese mismo texto se use para todos los delitos haciendo valer la Constitución y la presunción de inocencia. Y tiene los consensos; pero no es condición, es porque estamos hablando de esos temas y es el momento. Varios países usaron esa ley para la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado y ya la cambiaron; somos el único país donde sigue vigente. Y más que ser una condición es el momento de la conversación ya que se está hablando de lavado de dinero”, afirmó el congresista, quien aseguró que las modificaciones promovidas por Vamos y la UNE encaminadas a eximir de responsabilidades al gremio de abogados no son viables.

Modificación inutilizará la Ley de Extinción

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien también se desempeñó como juez de Extinción de Dominio, afirmó que esta modificación que se pretende hacer a la ley antilavado es una “desproporción total”, ya que la acción de extinción de dominio es eminentemente patrimonial y no una acción personal.

“Esto ha funcionado precisamente porque hemos desligado la acción de extinción de dominio de la responsabilidad penal, a viva cuenta de que hemos entendido que no es una acción personal, sino que es una acción eminentemente patrimonial. Tratar de ligar la acción de extinción de dominio a la condena penal previa es un despropósito total que va a inutilizar esta normativa”, afirmó el funcionario, luego de una citación en el Congreso con diputados del bloque Vos.

Villeda también aseguró que muchas de las propiedades que han sido extinguidas pertenecen a personas que no han estado involucradas en delitos, pero que han prestado su nombre para asumir la “aparente” propiedad de este patrimonio, el cual también muchas veces está a nombre de sociedades anónimas, personas jurídicas que no necesariamente están vinculadas a la comisión del hecho delictivo que les dio origen, por lo que dicha modificación inutilizará la ley en materia de extinción.

No conocían enmiendas

El diputado Orlando Blanco, cuarto secretario del Congreso, confirmó que efectivamente se rompió el quorum desde Junta Directiva, con el objetivo de evitar que se incluyeran enmiendas que no conocían, entre ellas la eliminación de multas a abogados y otras responsabilidades para este gremio, así como la modificación a la Ley de Extinción de Dominio.

“Rompimos quorum desde Junta Directiva, los secretarios de Junta Directiva, por varias cosas. Uno, por respeto a la población y dos, para proteger la ley contra el lavado. No es sano querer sorprender al Congreso. Un grupo de diputados se fue a encerrar a una oficina a consensuar unas enmiendas, entre ellos, y que nadie conocía; nosotros no las conocíamos y no las conocía mucha gente, y a eso de las siete y media de la noche se aparecen diciendo que ya tenían ellos las enmiendas”, afirmó Blanco, quien también comentó que con esta acción queda en evidencia quiénes son los bloques que se oponen y “le quieren limar los dientes a la ley”.

Rechazan señalamientos

Por su parte, diputados de los bloques Unionista y Todos rechazaron los señalamientos vertidos por el diputado Samuel Pérez, quien al término de la sesión del martes aseguró que junto con los bloques Vamos y UNE también buscaban que se aprobaran las enmiendas a la ley antilavado.

Álvaro Arzú Escobar, del bloque Unionista, envió en sus redes sociales un mensaje a Pérez en el que indica que “como siempre” el diputado oficialista está “engañando con mentiras” y descartó haber participado en cualquier reunión para consensuar enmiendas o modificar alguna ley.

“No estuve en ninguna reunión ni presenté enmiendas el día de ayer —el martes— y mucho menos hice algo para atrasar la aprobación de la ley. Al contrario, estuvimos en el pleno desde el inicio y conocí las nuevas enmiendas al mismo tiempo que las conociste vos, al final de la sesión y en medio del hemiciclo. Lo que sí hice fue ir a las sesiones de la Comisión de Economía por varias semanas consecutivas a discutir y a firmar las enmiendas que tienen consenso y firma de la mayoría de los miembros de la Comisión, incluidos miembros de tu grupo, culto o como sea que se llamen”, aseguró.

También indicó que han estado anuentes a aprobar la ley y aseguró que cualquier señalamiento que Pérez tenga en su contra es mejor que “tenga las pruebas para respaldarlo”.

Asimismo, el jefe de la bancada Todos, Byron Rodríguez, afirmó que están en completa disposición de aprobar la ley y rechazó las acusaciones de Samuel Pérez, al asegurar que no conocieron ni consensuaron ninguna enmienda.

“Al bloque de Raíces que sale diciendo que nosotros tenemos que ver en esto, nosotros nunca en ningún momento llegamos a la sesión esa tarde, no aprobamos ninguna enmienda, es necesario que la ley de lavado de dinero se apruebe en Guatemala. Guatemala está en un lado gris, como paraíso fiscal de lavado de dinero. ¿Qué parece que están defendiendo? ¿Qué están protegiendo acá? A narcoterroristas, terroristas, a sus financistas de muchos diputados y muchos bloques legislativos y realmente es penoso ver cómo cerraron el quorum de Junta Directiva, yo no entiendo, hacen quedar muy mal al presidente del Congreso”, afirmó Rodríguez.

Diputado, se hablaba de que estas enmiendas de último momento propuestas por estos bloques también habían sido consensuadas por el bloque Cabal. ¿Cómo responde a los señalamientos, principalmente del bloque oficialista?

Se habla de nuevas enmiendas que iban a ser presentadas anoche en la sesión por los bloques Vamos y UNE, incluso mencionaron al bloque Cabal, y que serían presentadas sin ningún consenso con otros bloques legislativos.

¿Cree que será posible que esta ley puedPrimer concurso para la compraa ser aprobada a la brevedad en el Congreso o aún existe renuencia por parte de algunos bloques para que la ley pueda ser aprobada, diputado?

Ley fortalecerá marco legal e institucional del país

Por medio de un comunicado, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) indicó que la aprobación en tercer debate de la iniciativa 6593 para la creación de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Combate al Terrorismo es de suma importancia para el fortalecimiento del marco legal e institucional del país.

Según indica, esta norma está alineada con estándares internacionales y contribuye a proteger el sistema financiero y fortalecer la lucha contra actividades ilícitas. De esa cuenta, exhorta al Congreso a continuar con el proceso legislativo correspondiente y avanzar en la aprobación por artículos y redacción final de la normativa.