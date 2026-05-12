Sigue búsqueda de acuerdos en el Congreso para aprobar Ley Antilavado este martes

Los diputados de distintos bloques en el Congreso continúan con la búsqueda de consensos y las negociaciones para lograr aprobar por artículos y redacción final la iniciativa 6593, que propone la creación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que nuevamente fue agendada en la sesión ordinaria que se realiza este martes 12 de mayo.

La sesión ha estado pausada por más de dos horas, en busca de acuerdos entre los diferentes bloques legislativos para lograr aprobar la norma, que según ha indicado el presidente del Legislativo, Luis Contreras, es de suma importancia para que Guatemala pueda mejorar sus estándares internacionales para combatir este ilícito.

Durante varias semanas, la Junta Directiva de ese organismo ha intentado alcanzar los acuerdos correspondientes entre las distintas bancadas para aprobar dicha norma, para evitar sanciones internacionales por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), así como del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), de los cuales el país forma parte y que han dado una serie de recomendaciones y acciones encaminadas al lavado de dinero u otros activos, contenidas dentro de la normativa que aún no ha sido aprobada por el Legislativo.

Cabildeos y negociaciones

La sesión dio inicio con una hora y media de atraso, ya que estaba previsto que comenzara a las 14 horas. Durante ese tiempo, previo al inicio de la plenaria, se conoció que aún se realizaban cabildeos y negociaciones entre los bloques legislativos para concretar la aprobación de la norma contra el lavado.

Al comienzo de la sesión se conoció el despacho calificado y posteriormente el veto del presidente Bernardo Arévalo al decreto 10-2026, que modifica la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, mejor conocida como la Ley Contra la Violencia Sexual Infantil. Los diputados decidieron con 102 votos remitir el veto del presidente a la Corte de Constitucionalidad (CC), para que realice un análisis sobre si es procedente o no el veto emitido por el mandatario.

Posteriormente, el presidente del Congreso hizo el llamado a los diputados para entrar a conocer la ley antilavado, para la cual se requieren 107 votos para su aprobación.

Contreras indicó que se daría un tiempo prudencial a los legisladores para integrar el quorum; no obstante, luego de más de dos horas la asistencia ha oscilado entre 88 y 120 diputados en el hemiciclo.

Moneda de cambio

Algunos diputados consultados y que prefirieron omitir su nombre indicaron que los bloques legislativos Vamos, UNE, Valor y Todos continuaban obstaculizando la aprobación de la norma, condicionando sus votos a cambio de que se aprobara una modificación a la Ley de Extinción de Dominio, en el sentido de que no se puedan extinguir los bienes de alguna persona sindicada hasta que concluyan los procesos en su contra y exista un fallo judicial y sentencia firme.

El legislador Samuel Pérez, del bloque oficial, aseguró que la aprobación de la ley contra el lavado de dinero no puede esperar más, ya que “el país tiene más de 20 años con una normativa desactualizada, lo que ha permitido el avance del crimen organizado”.

También aseguró que no aprobar esta normativa implicará que Guatemala sea incluida en la lista gris del sistema financiero internacional, lo que afectará gravemente la economía, la inversión, así como las remesas, que representan el 20% de la economía nacional.

El quórum en el hemiciclo alcanza los 130 diputados y a las 19.15 horas se reanudó la sesión, que es la última del período ordinario.

Información en desarrollo.